طيار يكشف عن أفضل مكان للجلوس على متن الطائرة لتجنب الاضطرابات الجوية

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وطن- الإضطرابات الجوية أمراً لا مفر منه في الطيران. ولكن هناك شيء واحد يمكن للركاب فعله للمساعدة في التغلب عليها أثناء السفر بالطائرة.

في حسابه على منصة تيك توك، كشف الطيار جيمي نيكولسون إن الأشخاص الذين يختارون المقاعد على وجه التحديد في مقدمة الطائرة سيعانون من اضطراب أقل من الأشخاص الذين يجلسون في الخلف، وفقا لما كشفه موقع “indy100“.

وقال نيكولسون في الفيديو: “إذا جلست في أمام الطائرة، فسوف تواجه اضطرابات أقل. ولكن إذا كنت تجلس في الجزء الخلفي من الطائرة، فسيجعلك هذا تشعر أكثر بالاضطرابات الجوية.”

مضيفََا:”تخيل هذا الأمر، سوف يتأرجح الجزء الخلفي من الطائرة أكثر. سوف تتأرجح الجبهة أقل. لذا، إذا كنت تخشى الطيران أو تشعر بالمرض عند التعرض للاضطراب الجوية، اجلس في مقدمة الطائرة.“

كما قال كذلك:”إذا شعرت بالمرض أثناء الطيران، فحاول النظر إلى النافذة والإسترخاء. ونأمل أن يساعدك ذلك.”



كما نصح نيكولسون قائلا:” يجب على المسافرين الذي يشعرون دائما بالتوتر أثناء السفر بالطائرة الجلوس في المقدمة.”

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ما هو الاضطراب الجوي بالضبط؟

أوضح الطيار باتريك سميث قائلا:’ كل رحلة، كل يوم، ستواجه إضطرابات جوبة يمكن أن تكون إما خفيفة أو شديدة، والتي قد تؤدي أحيانًا هذه الأخيرة إلى انسكاب قهوتك وأنت جالس في مقعدك في الطائرة.”



ما المقعد الأكثر أماناً في الطائرة؟

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالسلامة، يقول أحد خبراء الطيران إن الجزء الخلفي من الطائرة هو بالضبط المكان الذي يجب أن تكون فيه.

كشف فانس هيلدرمان، خبير الطيران والمؤلف والرئيس التنفيذي لشركة AFuzion، عن أفضل مكان للجلوس في حالة وقوع حادث تحطم.

في الحوادث المروعة التي تسببت في العديد من الوفيات، كانت المقاعد الوسطى في الجزء الخلفي للطائرة تُسجل أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، في حالة الاصطدام الأقل شدة، قد يكون الجلوس في بجوار الجناح من أكثر الأماكن أمانًا على متن الطائرة.

لماذا عليك تجنب الجلوس في الجزء الخلفي من الطائرة؟

كشف سميث عن أسراره الداخلية بما في ذلك كيفية حجز أفضل المقاعد على متن الطائرة، ولماذا يجب على الركاب تجنب الجلوس في الخلف؟

وقد أشار الطيار إلى أن ذلك لا علاقة له بحقيقة أن ذلك المكان توجد فيه المراحيض غالبًا (على الرغم من أن هذا بحد ذاته عامل كبير بدرجة كافية)، ولكنه اعترف بأن عمال الخطوط الجوية يوصون في كثير من الأحيان بحجز مقاعد في مقدمة الطائرة أو المقصورة، لأن الاضطرابات الجوية تكون بشكل عام أكثر في المقاعد الموجودة في مؤخرة الطائرات.



قائلاً في هذا السياق: “كلما طالت مدة الرحلة، أصبح اختيار مقعدك أكثر أهمية. إذا كان هدفك الوحيد هو توفير المال من خلال استخدام خيار السعر الأرخص، فمن المحتمل أن تجد نفسك في المقاعد الوسطى”.