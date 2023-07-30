الأحد, يوليو 30, 2023
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ردّ غريب من الشيف بوراك على تصريحات والده

بدا الشيف التركي مستمتعاً بالأجواء من حوله، غير مبالِ لكل ماسبق من جدل أحدثه والده وما لحق ذلك من تصريحات متبادلة بينهما.

كتب فهمي الورغمي
ردّ غريب من الشيف بوراك على تصريحات والده
الشيف بوراك و إسماعيل أوزدمير
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وطن- أطلّ الشيف التركي “بوراك” لأول في صورة جديدة، بعد التصريحات التي أطلقها والده إسماعيل أوزدمير ليلة أمس، السبت ضده عبر الإعلام العربي.

وفي الوقت الذي كان متابعي الشيف التركي، بانتظار ردّ بوراك على ادعاءات والده خاصة بعد أن وصفه بـ الدراما، وأن كل ما يفعله هو مجرد استعراض، قرّر الشيف التركي تجاهل كل ماسبق والظهور بطريقة مغايرة.

وشارك بوراك صورة على إنستقرام، وكان مستلقياً على العشب الأخضر، وكتب رسالة إلى المتابعين جاء فيها “أتمنى لكم يوم أحد جميل، هل تتوقعون أنني أصبحت أفضل”.

الشيف بوراك
الشيف بوراك

وبدا الشيف التركي مستمتعاً بالأجواء من حوله، غير مبالِ لكل ماسبق من جدل أحدثه والده وما لحق ذلك من تصريحات متبادلة بينهما.

والد الشيف بوراك يتحدث بالعربية

تصدّر والد الشيف بوراك، اسماعيل أوزدمير،، الترند بعد تصريحاته التي هاجم فيها ابنه يوم أمس مع قناة “المشهد” مع زكريا فحام.

وقال والده خلال اللقاء باللغة العربية “أن ما قام به بوراك من تبرعات ومساعدات وقت الزلزال الذي ضرب هاتاي التركية ما هو إلا استعراض”. مضيفًا أنه “يمكن أن يكون من الأشخاص الذين يحبون المساعدات فلا يوجد شخص لا يساعد”.

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ووصف إسماعيل أوزدمير مرض ابنه بوراك بأنه “كذبة”،لافتاً أن الدراما التي رافقت دخوله المستشفى كانت بروباغاندا، وفي الواقع هو خضع لعملية “قص المعدة” لإنقاص وزنه لكنه لم يخبر الجمهور بها، على حدّ قوله.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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