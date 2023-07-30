تشكيلة الهلال والسد والتوقيت والقنوات الناقلة في البطولة العربية للأندية

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وطن- تترقب جماهير الكرة العربية للمواجهة القوية المرتقبة بين الهلال والسد القطري، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب (الأمير سلطان بن عبد العزيز) الرياضية، مباراة الهلال والسد، في قمة الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

توقيت الهلال ضد السد في البطولة العربية للأندية

وستكون مباراة الهلال والسد بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دولة مصر(القاهرة)، عند الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات البطولة العربية للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد القطري

وستبث أحداث مباراة الهلال السعودي والسد القطري، عبر شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لمنافسات البطولة العربية للأندية 2023.

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كما وستنقل المباراة بين كلا الفريقين على قناة (SSC EXTRA 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (عرب سات) 12523، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة، عبر قنوات(SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عائد العصيمي.

تشكيلة الهلال ضد السد القطري

وسيدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة أمام السد القطري في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي آل البليهي، ناصر الدوسري.

🎥 Preparing for the upcoming challenge 💪🏻#AlHilal 💙 pic.twitter.com/QKWaTrFzLs — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 29, 2023

خط الوسط: روبن نيفيس، سالم الدوسري، ميشال ديلغادو، مصعب الجوير.

مركز الهجوم: أندريه كاريو، صالح الشهري (عبد الله الحمدان).

تشكيلة السد ضد الهلال السعودي

وسيلعب المدرب البرتغالي برونو ميغيل، المباراة القوية أمام الهلال السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

دفاع السد: رومان سايس، بوعلام خوخي، طارق سلمان ( مصعب جبريل)، رو- رو.

خط الوسط: غونزالو بلاتا، ماتيوس أوريبي، رودريغو تاباتا، توريس (علي أسد).

مركز الهجوم: بغداد بونجاح، أكرم عفيف (حسن الهيدروس).