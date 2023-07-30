الأحد, يوليو 30, 2023
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حياتنا

تربية الفتيات على القوة أفضل من تربيتهنّ على الضعف والانقياد..

"نصائح لتربية الفتيات المحاربات"

كتب معالي بن عمر
نصائح لتربية الفتيات المحاربات
نصائح لتربية الفتيات المحاربات
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وطن-في كثير من الأحيان، تتلقى الفتيات تعليمًا يحدّ من قدراتهنّ وتدفعهن على الانقياد والطاعة وتقمع طموحاتهنّ، دون التعبير عن رأيهن أو غضبهن أو عدم موافقتهن. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديرهن لمظهرهن الجسدي أكثر من قدراتهن أو مواهبهن أو شخصيتهن.

كما تعلّموا أنه يجب عليهم التصرف كما في القصص الخيالية، على أمل أن يتزوجهونّ أمير ساحر سيجعلهم سعيدات وسيحقق لهنّ أحلامهنّ، بحسب ما أفادت به مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانيّة.

ويمكن أن يكون لهذه الصور النمطية عواقب سلبية على نمو الفتيات، حيث يمكن أن تؤثر على احترامهن لذاتهن واستقلاليتهن وأمنهن وحريتهن. كما يمكن أن تجعلهن يشعرن بالنقص، والاعتماد، والخوف والاستسلام.

بهذه الطريقة، نمنعهنّ من استكشاف اهتماماتهن والتعبير عن مشاعرهن والدفاع عن حقوقهن، ناهيك بأنه يمكن تعريضهن لسوء المعاملة أو العنف أو التمييز.

تربية الفتيات كمقاتلات يعني تعزيز تمكينهن وثقتهن وقوتهن وإبداعهن
الفتيات المحاربات هن فتيات يشعرن بالحرية

طريقة تربية الفتيات

بدلاً من ذلك، فإن تربية الفتيات كمقاتلات يعني تعزيز ثقتهن بأنفسهنّ وقوتهن وإبداعهن. إنها طريقة تساعد في دعمهن ليكن على طبيعتهن، دون فرض أدوار أو توقعات بناءً على جنسهن.

ويعني ذلك، احترام أذواقهن وأحلامهن وقراراتهن واختلافاتهن، وتثقيفهن حتى يكن قادرات على إعالة أنفسهن ماديًا وعاطفيًا.

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لا ريب في أن الفتيات المحاربات أو القويّات؛ هن فتيات يشعرن بالحرية، ويرغبن في أن يتصرّفن على طبيعتهن، دون خوف مما يقلن أو يرفضن. إنهن فتيات يجرؤن على التساؤل والمحاولة والخطأ والتعلّم. إنهن فتيات قادرات على التغيير بذكائهن وقلوبهن، وفقا لما ترجمته “وطن“.

نصائح لتربية الفتيات المحاربات

تخلص من القوالب النمطية الجنسانية التي تحد من إمكانيات الفتيات. لا تخبرهن كيف يجب أن يلعبن أو يلبسن أو يتحدثن أو يتصرفن، بدعوى أنهنّ فتيات. لذا، دعهنّ يخترن ما يحلو لهن وما يجعلهن سعيدات.

شجعن على التعبير عن المشاعر 

ساعدهنّ في تحديد ما يشعرن به وتوجيههن بطريقة إيجابية. علمهن أن جميع العواطف، وأنه لا توجد مشاعر مخصصة لفتاة أو فتى.

احترام حقوق الفتيات وتعليمهن الدفاع عنها
طريقة تربية الفتيات

تعزيز الاستقلالية والمسؤولية لدى الفتيات

لا تبالغ في حمايتهن أو تفعل كل شيء من أجلهن. شجعهن على القيام بأشياء خاصة بهن، وعلى مواجهة التحديات وحل المشكلات. امنحهن الفرصة للمشاركة في الأعمال المنزلية والتعاون مع الآخرين.

تحفيز الفضول والإبداع لدى الفتيات

لا تعطهن إجابات جاهزة أو حلولاً سهلة. دعهنّ يطرحن الأسئلة للتحقق وخوض التجربة وإحياء ملكة الإبداع. قدم لهن مجموعة متنوعة من الموارد والمواد لاستكشاف اهتماماتهن وتطوير مهاراتهن.

تقديم نماذج نسائية إيجابية للفتيات

لا تحكي لهن فقط حكايات عن الأميرات السلبيات اللواتي لا يقمن بشيء مهم، لإّ يمكنك أيضًا أن تقرأ لهن قصصًا عن نساء حقيقيات أو خياليات تميزن بشجاعتهن أو موهبتهن أو مساهمتهن الكبيرة في تطوير العالم. اعرض عليهم أمثلة لنساء متنوعات وناجحات في مجالات مختلفة.

احترام حقوق الفتيات وتعليمهن الدفاع عنها

لا تفرض إرادتك عليهن ولا تنتهك خصوصيتهن، كما عليك أن تحترم آرائهن واختياراتهنّ وأوقات فراغهن ومساحاتهن. علمهنّ أن يقلن لا عندما لا يحببن شيئًا ما أو يؤلمهن، وأخبرهن عن حقوقهم وكيفية حمايتها.

لا تفرض إرادتك عليهن ولا تنتهك خصوصيتهن
تربية الفتيات
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

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