الأحد, يوليو 30, 2023
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حياتنا

بنات عمرو دياب ببكيني خيط وتوثقان لحظة تبول عشيقيهما (شاهد)

ختمت جنا دياب يومها الحافل بروب النوم وهي تضع قناعاً على وجهها للعناية ببشرتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب ببكيني خيط وتوثق لحظة تبول عشقيها (شاهد)
جنا دياب وعشيقها
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وطن- تمادت جنا دياب وشقيقتها كنزي دياب، بنات الفنان المصري عمرو دياب، في جرأتهما، دون اكتراث بالتعليقات الهجومية عليهما.

وشاركت جنا دياب مقتطفات من رحلتها مع شقيقتها وعشيقيهما وباقي الأًصدقاء إلى إسبانيا والتي تخللت الكثير من اللقطات الجريئة.

بنات عمرو دياب
جنا تستعرض خصرها المنحوت
بنات عمرو دياب
لم يتبين ماذا كانت ترتدي ابنة عمرو دياب الاصغر هنا

لقطة بذيئة

في إحدى اللقطات، تجلس ابنة عمرو دياب في السيارة بجانب حبيبها، مرتدية توب يكشف صدرها، وتخرج لسانها بطريقة بذيئة.

بنات عمرو دياب
جنا وعشيقها

كما نشرت جنا صورة لعشيقها وعشيق شقيقتها كنزي، وهما يتبولان أمام الشجر.

بنات عمرو دياب
عشيق جنا وعشيق كنزي يتبولان

في السهرة، ارتدت كنزي جمبسوت أسود شفاف بفتحات كثيرة تكشف جسدها، بينما ارتدت جنا توب كروب أسود وبنطلون أسود ساحل، كشف كل بطنها.

بنات عمرو دياب
سهرة ليلية صاخبة
بنات عمرو دياب
جنا وكنزي
بنات عمرو دياب
جنا وكنزي وعبدالله

قناع ما قبل النوم

أما في رحلتهما البحرية، فقد ارتدت جنا بكيني خيط، وقادت “الجيت سكاي” بينما يتشبث حبيبها بها.

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وأخيرا، ختمت جنا دياب يومها الصاخب والجريء، بروب النوم وهي تضع قناعاً على وجهها للعناية ببشرتها.

 

المصدررصد ومتابعة وطن

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