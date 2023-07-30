بنات عمرو دياب ببكيني خيط وتوثقان لحظة تبول عشيقيهما (شاهد)

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وطن- تمادت جنا دياب وشقيقتها كنزي دياب، بنات الفنان المصري عمرو دياب، في جرأتهما، دون اكتراث بالتعليقات الهجومية عليهما.

وشاركت جنا دياب مقتطفات من رحلتها مع شقيقتها وعشيقيهما وباقي الأًصدقاء إلى إسبانيا والتي تخللت الكثير من اللقطات الجريئة.

لقطة بذيئة

في إحدى اللقطات، تجلس ابنة عمرو دياب في السيارة بجانب حبيبها، مرتدية توب يكشف صدرها، وتخرج لسانها بطريقة بذيئة.

كما نشرت جنا صورة لعشيقها وعشيق شقيقتها كنزي، وهما يتبولان أمام الشجر.

في السهرة، ارتدت كنزي جمبسوت أسود شفاف بفتحات كثيرة تكشف جسدها، بينما ارتدت جنا توب كروب أسود وبنطلون أسود ساحل، كشف كل بطنها.

قناع ما قبل النوم

أما في رحلتهما البحرية، فقد ارتدت جنا بكيني خيط، وقادت “الجيت سكاي” بينما يتشبث حبيبها بها.

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وأخيرا، ختمت جنا دياب يومها الصاخب والجريء، بروب النوم وهي تضع قناعاً على وجهها للعناية ببشرتها.