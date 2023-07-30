الأحد, يوليو 30, 2023
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الشاب عبدالله الشناوي .. قتله أصدقاؤه أم مات بشكلٍ طبيعي؟! (شاهد ما كشفه والده)

صاحَبَ قضية اختفاء الشاب عبدالله الشناوي الكثير من الإشاعات والاتهامات لأصدقائه بقتله

كتب أنس السالم
الشاب المفقود عبدالله الشناوي
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وطن – حسم والد وعم الشاب عبدالله الشناوي، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الجدل الذي رافق اختفاءه والعثور على جثته، في منطقة عين جدي غرب البحر الميت، عصر الخميس الماضي.

وفي مقطع فيديو قصير، نشر على منصة tiktok، ورصدته وطن، قال والد وعم الشاب عبدالله الشناوي إنه توفي في ظروف طبيعية، وقدما الشكر لكل من ساعد في عمليات البحث عنه.

وكانت عديد الشائعات انتشرت خلال عمليات البحث عن الشاب عبدالله الشناوي في برية البحر الميت، وحتّى بعد العثور عليه ودفنه، الأمر الذي دفع الشرطة الفلسطينية، للتحذير اأنها ستتابع لأشخاص الذين يقومون بنشر الأكاذيب والإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في قضية الشاب الفقيد.

الشاب المفقود عبدالله الشناوي
الشاب المفقود عبدالله الشناوي

كما نفى الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي إرزيقات، كافة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي يتم تداولها حول قضية الشاب الشناوي. وطالب بضرورة اعتماد الرواية الرسمية والمحافظة على مشاعر ذويه، مشيرًا إلى أن الإجراءات ما زالت مستمرة.

وكان الشاب عبدالله الشناوي من سكان مدينة نابلس، عثر عليه ميتًا قرب البحر الميت، بعد أن فقدت أثاره لنحو 5 أيام.

جثة عبدالله الشناوي
جثة عبدالله الشناوي

تفاصيل اختفاء الشاب عبدالله الشناوي

واختفت آثار الشاب الشناوي، مساء السبت من الأسبوع الماضي، حينما كان بصحبة 3 من اصدقائه، في رحلة للسباحة في البحر الميت، لكن السيارة التي كانوا فيها تعطلت ما دفع 3 منهم للعودة لجلب “شاحنة” لسحب السيارة، وترك “الشناوي” وحيداً في صحراء البحر الميت. وفق روايتهم التي أبلغوا بها الأجهزة الأمنية، التي أوقفتهم للتحقيق

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سيارة عبدالله الشناوي
سيارة عبدالله الشناوي

وتقول الرواية إنه في يوم السبت، استأجر عبد الله برفقة اصدقائه سيارة على اسمه، بهدف القيام برحلة من نابلس الى أريحا والسباحة في البحر الميت. وقصد الأربعة البحر عن طريق البرية.

وعند الساعة الرابعة عصراً، قرروا الالتفاف على حاجز عين جدي. وخلال سيرهم في الطرقات الوعرة، تعطلت بهم السيارة، وباتوا ليلتهم في البرية.وفق رواية الشبان للأمن الفلسطيني.

عبدالله الشناوي الشاب المفقود
عبدالله الشناوي

وعند الساعة 6:30 تقريبا من صباح الاحد، حدث تلاسن بين الاصدقاء، وقرر اثنان منهم الانسحاب من الرحلة والعودة الى نابلس.

فيما ذهب الثالث الى مدينة اريحا لاحضار مساعدة وجر السيارة المعطلة، وبقي عبد الله بجوار السيارة كونها مستأجرة على اسمه. كما قالوا

متطوعون يبحثون عن الشاب عبدالله الشناوي
متطوعون يبحثون عن الشاب عبدالله الشناوي

وعاد صديق عبد الله عند الساعة 12:15 تقريبا، من ظهر يوم الأحد، ومعه المساعدة. فوجد السيارة مقفلة، ولم يكن عبد الله في الجوار.

وبحث عنه مع سائق الشاحنة، فلم يجداه، فقام بإبلاغ الاجهزة الامنية، التي أوقفت أصدقاء “الشناوي” للتحقيق.

ومساء الخميس الماضي، أكدت الشرطة العثور على جثة الشاب المفقود عبد الله الشناوي. دون ذكر تفاصيل اكثر حول ذلك. أو فيما يخصّ مجريات التحقيق مع اصدقاء الشاب المتوفي.

المصدررصد وطن (tiktok)

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