الأحد, يوليو 30, 2023
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أسماء وصور.. هوية قتلى الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش وتفاصيل جديدة

مقر الأمن الوطني في العريش بمصر، تعرض لهجوم من قبل مسلحين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وبين القتلى ضابط كبير برتبة عقيد يدعى محمد مؤنس

كتب باسل سيد
أسماء وصور.. هوية قتلى الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش وتفاصيل جديدة
قتلى الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش
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وطن- كشفت مصادر مطلعة عن هوية القتلى من الضباط والعساكر الذين وقعوا ضحايا الهجوم الإرهابي، الأحد، على مقر الأمن الوطني في مدينة العريش المصرية.

وكانت معلومات انتشرت على نطاق واسع بوقوع هجوم إرهابي وحشي على مقر الأمن الوطني بالعريش، حيث أسفر عن سقوط قتلى بصفوف القوة الأمنية داخل المقر بينهم ضابط كبير، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن.

تفاصيل الهجوم على مقر الأمن الوطني وهوية القتلى

وقالت مصادر عسكرية طبية، إنّ عدد ضحايا الهجوم المسلح على مقر مبنى الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) في مدينة العريش، بشمال شرق سيناء، ارتفع إلى 3 قتلى وعدد من الإصابات.

وكشفت المصادر لموقع “العربي الجديد” عن أنّ القتلى هم:

ـ العقيد محمد مؤنس

العقيد محمد مؤنس
العقيد محمد مؤنس

ـ معاون شرطة محمد صلاح شامة

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محمد صلاح شامة
محمد صلاح شامة

ـ معاون شرطة محمد عبد اللطيف

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف

وقالت مصادر محلية لذات المصدر، إنّه سُمع دوي إطلاق نار داخل المقر الأمني، تبعه وصول تعزيزات أمنية وسيارات إسعاف.

وأضافت أنه جرى نقل عدد من الجثث إلى مستشفى العريش العسكري، وكذلك عدد من الإصابات.

وكان مصدر أمني قد كشف لـ”العربي الجديد“، صباح اليوم الأحد، أن المقر تعرض لهجوم من قبل مسلحين، أسفر عن مقتل ضابط شرطة مصري من القوات الخاصة (قبل أن ترتفع الحصيلة)، وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قتلى الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش
قتلى الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش

من هو العقيد محمد مؤنس؟

وبحسب المصدر، فإن العقيد محمد مؤنس مأمون من قوات العمليات الخاصة (وهو أحد القتلى) سبق أن خدم في قوات حفظ السلام في السودان، وهو خريج كلية الشرطة دفعة 2001.

وأوضح المصدر أن قوات أمنية من الجيش والشرطة وصلت إلى مكان الهجوم المسلح.

وتابع أنها أخذت تسجيلات الكاميرات المحيطة بالمكان للوقوف على حيثيات الهجوم، كما جرت الاستعانة بطائرات لتمشيط المكان وتتبع المسلحين.

العقيد محمد مؤنس
العقيد محمد مؤنس

نقل الجثث لمستشفى العريش

واستقبل المستشفى العسكري في العريش، اليوم، جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي، بحسب مصدر طبي في محافظة شمال سيناء، أوضح لـ«مدى مصر» أنهم سقطوا في اشتباك مسلح وقع بمقر الأمن الوطني في العريش، وفي محيطه.

مصدر طبي آخر في مستشفى العريش العام، قال إن تعليمات وصلت للمستشفى في الساعة العاشرة صباحًا برفع حالة الطوارئ وتجهيز الاستقبال والأطقم الطبية تحسبًا لنقل مصابين من محيط الاشتباكات.

وكانت السلطات الأمنية بشمال سيناء، قد قطعت شبكات الاتصال والإنترنت عن مدينة العريش، لنحو 5 ساعات متواصلة صباح اليوم، الأحد 30 يوليو 2023.

المصدرتويتر، العربي الجديد، رصد وتحرير وطن

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