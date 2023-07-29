وفاة عبدالله حسن يوسف غرقا في قرية سياحية بمصر.. هذا ما نعرفه حتى الآن

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وطن- توفي فجر اليوم الأحد، عبدالله ابن الفنان المصري حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن عبد الله حسن يوسف البالغ من العمر 35 عاما، تعرض لاسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي غرقًا في الساحل الشماليhttps://t.co/rfhLaHHHOc#عاجل pic.twitter.com/58kDnxV1KM — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 30, 2023

وعلى الفور، تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين وتحرير المحضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

ما هي اسفكسيا الغرق ؟

واسفكسيا الغرق تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلي الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.

أبناء حسن يوسف من شمس الباردوي

يشار إلى أن حسن يوسف لديه أربعة أبناء من زوجته المعتزلة شمس البارودي، هم عبد الله ويوسف وعمر وناريمان.

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وكان عبدالله حسن يوسف قد سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم، وقالت تقارير محلية إن الراحل كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته.

وعبدالله حسن يوسف كان قد درس الطيران في أوكرانيا سابقاً، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، لكنه لم يدخل الوسط الفني مثل والده ووالدته وأخيه عمر، وكان بعيدا عن الأضواء والفن الذي لم يجد لنفسه مكاناً به.