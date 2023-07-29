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وفاة عبدالله حسن يوسف غرقا في قرية سياحية بمصر.. هذا ما نعرفه حتى الآن

تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين وتحرير المحضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح

كتب خالد السعدي
وفاة عبدالله حسن يوسف غرقا في قرية سياحية بمصر.. هذا ما نعرفه حتى الآن
حسن يوسف
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وطن- توفي فجر اليوم الأحد، عبدالله ابن الفنان المصري حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن عبد الله حسن يوسف البالغ من العمر 35 عاما، تعرض لاسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وعلى الفور، تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين وتحرير المحضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

ما هي اسفكسيا الغرق ؟ 

واسفكسيا الغرق تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلي الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.

أبناء حسن يوسف من شمس الباردوي

يشار إلى أن حسن يوسف لديه أربعة أبناء من زوجته المعتزلة شمس البارودي، هم عبد الله ويوسف وعمر وناريمان.

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أبناء حسن يوسف
أبناء حسن يوسف

وكان عبدالله حسن يوسف قد سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم، وقالت تقارير محلية إن الراحل كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته.

عبدالله حسن يوسف
عبدالله حسن يوسف

وعبدالله حسن يوسف كان قد درس الطيران في أوكرانيا سابقاً، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، لكنه لم يدخل الوسط الفني مثل والده ووالدته وأخيه عمر، وكان بعيدا عن الأضواء والفن الذي لم يجد لنفسه مكاناً به.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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