هل تقف الإمارات وراء انقلاب النيجر؟.. صحيفة جزائرية تكشف تفاصيل خطيرة

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وطن- زعمت صحيفة “لو سوار دالجيري Le Soir d’Algerie” الجزائرية الناطقة بالفرنسية، أنه ربما تكون أبوظبي قد لعبت دورا في الانقلاب على الرئيس النيجري محمد بازوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل الأنظار كانت تتجه إلى سفير النيجر الحالي لدى الإمارات، الذي كان في منصب رئيس أركان الجيش في النيجر قبل إقالته من قبل بازوم.

كما لفتت الصحيفة إلى أن وجود رئيس أركان جيش النيجر السابق في الإمارات ربما منحه “الجرأة” لقلب الطاولة على بازوم، خاصة إذا كان مدعوما من كبار المسؤولين في أبوظبي، دون تفاصيل أكثر.

الإمارات تدين الانقلاب

والخميس، أدانت الإمارات “محاولة الانقلاب” التي شهدتها جمهورية النيجر، ودعت للحفاظ على الاستقرار بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنها “تدين محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، وتدعو إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد”.

ويشار إلى أنه سبق اتهام الإمارات بالوقوف وراء العديد من أحداث الفوضى في المنطقة، ودعم عدد من الانقلابات العسكرية في الدول العربية على الحكومة الشرعية، وكان آخرها في مصر عندما دعمت انقلاب عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

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انقلاب النيجر

والأربعاء، أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” (CLSP) الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم، وتعليق العمل بالدستور، بسبب تدهور الأوضاع بالبلاد، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي في العاصمة نيامي.

وأمس الجمعة، أعلن الانقلابيون تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وقال الجنرال تشياني إن “الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني”.

ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.

وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.