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هارفارد: إذا كنت لا ترغب في البقاء بمفردك.. لا تقل هذه العبارات لشريكك

جامعة هارفارد: العبارات التي يجب ألت تقولها لشريكك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
العلاقات الزوجية watanserb.com
العلاقات الزوجية

وطن-كشف عالمة النفس بجامعة هارفارد، كورتني وارن، عن العبارات التي يجب ألاّ تقولها لشريكك أبدًا.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه على الرغم من أنه ما يقارب من 70٪ من السكان الإسبان يعيشون مع شركائهم بشكل مستقرّ، فإنه تم أيضًا تسجيل أكثر من 86000 حالة طلاق في عام 2021، إذ يمكن أن تشهد العلاقات الزوجية تغيّرات باستمرار، صعودًا وهبوطًا، وفي لحظات التوتر أو الغضب أو الأزمات، من السهل استخدام عبارات مؤذية نأسف على قولها لاحقًا.

لكن ما هذه العبارات، وكيف يمكنك تجنبها؟

العبارات التي يجب ألت تقولها لشريكك وفقًا لجامعة هارفارد:

في مدونتها، جمعت عالمة النفس بجامعة هارفارد المتخصصة في العلاقات الزوجية، الدكتورة كورتني وارن، ثماني عبارات سامة يجب أن نتجنب قولها لشريكنا حتى لا نعرض علاقتنا للخطر.

العبارات السيئة في العلاقات الزوجية watanserb.com
العلاقات الزوجية
  • “أنت لا تستحقني”: هذه العبارة تعبر عن ازدراءنا من شريكنا واعتباره أنه أدنى منا.
  • “أنا أكرهك”: يمكن أن تظهر اللغة السلبية في اللحظات الشدة العاطفية، لكن تعميم المشاعر اللحظية والسلبية يمكن أن يولد عدم الأمان لدى الشخص الآخر. تقترح الدكتورة وارن أن تقول إنه من الصعب أن تكون متواجدًا في ذلك الوقت، ثم تأخذ وقتًا لتهدأ قبل أن تتحدث.
  • “توقف عن السؤال عما إذا كنت بخير، كل شيء على ما يرام” (عندما تكون مخطئًا حقًا): تجنب الحديث عن المشكلات باستخدام اللغة العدوانية السلبية، ما يجعل من الصعب حل النزاعات. تنصح الخبيرة بمعالجة القضايا بشكل مباشر وصريح، وإذا لم تكن مستعدًا للتحدث، فكن صريحًا على الأقل.
  • “لم أعد أشعر بالشيء نفسه معك بعد الآن”: يمكن أن تتغير المشاعر في أي علاقة، لكن التعبير فجأة عن أن الأمر انتهى يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن. من الأفضل أن تقول إنك مستاء وتحتاج إلى وقت للتفكير أو أنك بحاجة إلى محادثة جادة حول العلاقة، وفق ترجمة “وطن“.
  • “أنت مثير للشفقة”: تحقير الشخص، ونعهته بصفات سلبية أمر مضر. بدلاً من ذلك، توصي وارن بالتعبير عن عدم إعجابك بكيفية التعامل مع الموقف وتوضيح السبب.
  • “أنت تتصرف بجنون”: هذه العبارة تشوه الواقع وتهاجم الثقة بالنفس لدى الزوجين. بدلاً من ذلك، يمكنك أن تقول بحزم أن أفعال شريكك تزيد الموقف سوءًا، ثم تشرح بشكل بناء ما لا يعجبك.
  • “أنت أب / أم سيئة”: استغلال مخاوف الشريك أمر مؤلم ويقوض الثقة. بدلاً من الهجوم عليه، يمكنك التعامل مع الموقف من منظور أكثر إيجابية وتسأل كيف يمكنكما حل المشكلة معًا.
  • “أنت دائمًا في حاجتي”: هذه العبارة تجعل الشريك يشعر بعدم التقدير وأن احتياجاته لا تهمك. إذا كنت بحاجة إلى مساحة أو لديك مخاوف، فمن الأفضل التعبير عنها بحزم وتعاطف.

وفي الختام، لا ريب أن الكلمات لها تأثير كبير في العلاقة الزوجية، إذ تذكرنا الدكتورة كورتني وارن بأهمية التفكير قبل التحدث والتعبير عن مشاعرنا واهتماماتنا بطريقة محترمة وبناءة للحفاظ على علاقة صحية وسعيدة.

عبارات لا تقولها لشريكك
استقرار العلاقة الزوجية
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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