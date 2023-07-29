هارفارد: إذا كنت لا ترغب في البقاء بمفردك.. لا تقل هذه العبارات لشريكك

وطن-كشف عالمة النفس بجامعة هارفارد، كورتني وارن، عن العبارات التي يجب ألاّ تقولها لشريكك أبدًا.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه على الرغم من أنه ما يقارب من 70٪ من السكان الإسبان يعيشون مع شركائهم بشكل مستقرّ، فإنه تم أيضًا تسجيل أكثر من 86000 حالة طلاق في عام 2021، إذ يمكن أن تشهد العلاقات الزوجية تغيّرات باستمرار، صعودًا وهبوطًا، وفي لحظات التوتر أو الغضب أو الأزمات، من السهل استخدام عبارات مؤذية نأسف على قولها لاحقًا.

لكن ما هذه العبارات، وكيف يمكنك تجنبها؟

العبارات التي يجب ألت تقولها لشريكك وفقًا لجامعة هارفارد:

في مدونتها، جمعت عالمة النفس بجامعة هارفارد المتخصصة في العلاقات الزوجية، الدكتورة كورتني وارن، ثماني عبارات سامة يجب أن نتجنب قولها لشريكنا حتى لا نعرض علاقتنا للخطر.

“أنت لا تستحقني”: هذه العبارة تعبر عن ازدراءنا من شريكنا واعتباره أنه أدنى منا.

“أنا أكرهك”: يمكن أن تظهر اللغة السلبية في اللحظات الشدة العاطفية، لكن تعميم المشاعر اللحظية والسلبية يمكن أن يولد عدم الأمان لدى الشخص الآخر. تقترح الدكتورة وارن أن تقول إنه من الصعب أن تكون متواجدًا في ذلك الوقت، ثم تأخذ وقتًا لتهدأ قبل أن تتحدث.

“توقف عن السؤال عما إذا كنت بخير، كل شيء على ما يرام” (عندما تكون مخطئًا حقًا): تجنب الحديث عن المشكلات باستخدام اللغة العدوانية السلبية، ما يجعل من الصعب حل النزاعات. تنصح الخبيرة بمعالجة القضايا بشكل مباشر وصريح، وإذا لم تكن مستعدًا للتحدث، فكن صريحًا على الأقل.

“لم أعد أشعر بالشيء نفسه معك بعد الآن”: يمكن أن تتغير المشاعر في أي علاقة، لكن التعبير فجأة عن أن الأمر انتهى يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن. من الأفضل أن تقول إنك مستاء وتحتاج إلى وقت للتفكير أو أنك بحاجة إلى محادثة جادة حول العلاقة، وفق ترجمة “ وطن “.

“. “أنت مثير للشفقة”: تحقير الشخص، ونعهته بصفات سلبية أمر مضر. بدلاً من ذلك، توصي وارن بالتعبير عن عدم إعجابك بكيفية التعامل مع الموقف وتوضيح السبب.

“أنت تتصرف بجنون”: هذه العبارة تشوه الواقع وتهاجم الثقة بالنفس لدى الزوجين. بدلاً من ذلك، يمكنك أن تقول بحزم أن أفعال شريكك تزيد الموقف سوءًا، ثم تشرح بشكل بناء ما لا يعجبك.

“أنت أب / أم سيئة”: استغلال مخاوف الشريك أمر مؤلم ويقوض الثقة. بدلاً من الهجوم عليه، يمكنك التعامل مع الموقف من منظور أكثر إيجابية وتسأل كيف يمكنكما حل المشكلة معًا.

“أنت دائمًا في حاجتي”: هذه العبارة تجعل الشريك يشعر بعدم التقدير وأن احتياجاته لا تهمك. إذا كنت بحاجة إلى مساحة أو لديك مخاوف، فمن الأفضل التعبير عنها بحزم وتعاطف.

وفي الختام، لا ريب أن الكلمات لها تأثير كبير في العلاقة الزوجية، إذ تذكرنا الدكتورة كورتني وارن بأهمية التفكير قبل التحدث والتعبير عن مشاعرنا واهتماماتنا بطريقة محترمة وبناءة للحفاظ على علاقة صحية وسعيدة.