نسرين طافش في حمام السباحة بالمايوه أمام والدها (فيديو)

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وطن– تعيش الفنانة السورية نسرين طافش، أفضل أيام حياتها في سوريا في كنف عائلتها، بعد طلاقها مباشرة من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

وشاركت نسرين طافش جمهورها يوماً جديداً عاشته في منتجع سياحي في حلب.

مناقيش

ووثقت الفنانة السورية لحظة صنع المناقيش على الحطب.

وعلقت نسرين: “أطيب مناقيش على الحطب”.

كما ظهرت نسرين في حمام السباحة بالمايوه مع طفلة من أطفال عائلتها.

روح الروح

وكان والد نسرين طافش جزءاً من الرحلة، إذ نشرت صورته وهي تحتضنه مرفقة اللقطة بتعليق “نورت حلب يا روح الروح يا بابا”.

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وانفصلت نسرين طافش عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، قبل أيام.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

مزيفة

وكان طليق نسرين طافش، شريف شرقاوي، قد وصفها بالمزيفة وغير الصادقة.

ونشر شرقاوي صورة عبر انستغرام تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق “عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين”.