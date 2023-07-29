السبت, يوليو 29, 2023
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حياتنا

ميريام فارس عارية تماما.. تعمدت كشف مؤخرتها ولكن الهواء لم ينصفها (شاهد)

دائماً ما تثير ميريام فارس الجدل بإطلالاتها على السوشيال ميديا ويتهمها الجمهور بتعمد الظهور بشكلٍ جريء للفت الأنظار

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس كادت تكشف مؤخرتها في أجرأ إطلالة على البحر (شاهد)
ميريام فارس
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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها، صوراً جديدة لها من إجازتها وكانت الأكثر جرأة.

بدت مؤخرة ميريام فارس مكشوفة في الصور التي ارتدت بها كاش مايوه زهري واسع قصير فوق الركبة ومكشوف الظهر.

بجعة

ووقفت ميريام فارس أمام البحر، ويبدو أن الهواء جعل الكاش مايوه يتحرك وكاد يكشف مؤخرتها من ناحية ظهرها العاري.

جرأة ميريام فارس
كانت ميريام عارية ولا تغطي نفسها سوى بكاش مايوه واسع

وشبهت الفنانة اللبنانية نفسها بالبجعة، بحسب الإيموجي الذي وضعته في التعليق دون كلمات.

جرأة ميريام فارس
شبهت ميريام نفسها بالبجعة

وأغلقت ميريام خاصية التعليقات أمام متابعيها الـ30 مليون ونصف عبر انستجرام.

جرأة ميريام فارس

وكثيراً ما تثير الفنانة اللبنانية الجدل بإطلالاتها على السوشيال ميديا. حيث يتهمها الجمهور بتعمد الظهور بشكلٍ جريء للفت الأنظار وتسليط الضوء عليها من وسائل الاعلام .

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وقبل أيام نشرت ميريام صوراً وهي تمارس رياضة اليوغا على أحد الشواطئ.

جرأة ميريام فارس
الجمهور اتهم ميريام بتعمد الإثارة

واتهم المتابعون ميريام بتعمّد الإثارة، وأن ما تؤديه ليس رياضة بل “حركات جنسية“، بحسب تعبيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن

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