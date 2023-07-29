ميريام فارس عارية تماما.. تعمدت كشف مؤخرتها ولكن الهواء لم ينصفها (شاهد)

- Advertisement -

وطن– شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها، صوراً جديدة لها من إجازتها وكانت الأكثر جرأة.

بدت مؤخرة ميريام فارس مكشوفة في الصور التي ارتدت بها كاش مايوه زهري واسع قصير فوق الركبة ومكشوف الظهر.

بجعة

ووقفت ميريام فارس أمام البحر، ويبدو أن الهواء جعل الكاش مايوه يتحرك وكاد يكشف مؤخرتها من ناحية ظهرها العاري.

وشبهت الفنانة اللبنانية نفسها بالبجعة، بحسب الإيموجي الذي وضعته في التعليق دون كلمات.

وأغلقت ميريام خاصية التعليقات أمام متابعيها الـ30 مليون ونصف عبر انستجرام.

جرأة ميريام فارس

وكثيراً ما تثير الفنانة اللبنانية الجدل بإطلالاتها على السوشيال ميديا. حيث يتهمها الجمهور بتعمد الظهور بشكلٍ جريء للفت الأنظار وتسليط الضوء عليها من وسائل الاعلام .

- Advertisement -

وقبل أيام نشرت ميريام صوراً وهي تمارس رياضة اليوغا على أحد الشواطئ.

واتهم المتابعون ميريام بتعمّد الإثارة، وأن ما تؤديه ليس رياضة بل “حركات جنسية“، بحسب تعبيرهم.