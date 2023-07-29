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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية والتشكيلة المتوقعة في كأس مصر

منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مبارة الأهلي ضد الداخلية
موعد مبارة الأهلي ضد الداخلية
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وطن- يخوض فريق الأهلي مباراة في المتناول أمام منافسه الداخلية، الأحد، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر 2023.

وستقام مباراة الأهلي المصري ضد الداخلية في منافسات بطولة كأس مصر، على ميدان ملعب ( ستاد الكلية الحربية)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية

كما وستكون المباراة بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الثامنة مساءً.

وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

معلق مباراة الأهلي ضد الداخلية والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي ضد الداخلية، في منافسات بطولة كأس مصر 2023، على شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

كما وستبث أحداث المباراة بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (on time sport 1) الرياضية المصرية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة الأهلي ضد الداخلية

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة أمام الداخلية، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

دفاع الأهلي: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة (محمد هاني).

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور (أحمد قندوسي)، مروان عطية.

مركز الهجوم:  محمود عبد المنعم (محمد شريف)، بيرسي تاو.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز. للمرة ال43 في تاريخ مسيرته، بعد تعثره بالخسارة والتعادل أمام بيراميدز والمصري البورسعيدي مع ختام منافسات الموسم الأسابيع الماضية.

المصدروطن + نادي الأهلي تويتر

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