الأحد, يوليو 30, 2023
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حياتنا

مريم حسين تكشف حجم أثداءها أثناء الرقص.. “كله نفخ” (فيديو)

نوه متابعون إلى أن البط أو الدجاج الذي تتناوله مريم حسين ليس مذبوحا على الطريقة الإسلامية

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تكشف حجم أثداءها أثناء الرقص..
مريم حسين
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وطن- وجهت الفنانة المغربية مريم حسين، نصيحة إلى جمهورها، وقامت بتطبيقها عملياً قبل.

حيث نشرت مريم حسين صوراً ومقاطع لها وهي ترقص وتفقد السيطرة في إحدى حفلات الدي جي بجزيرة “أبيزا” الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

ارقص بجد

وكانت مريم حسين ترتدي جمبسوت منقوش، مفتوح من ناحية الصدر والظهر، يكشف حجم أثداءها بدقة.

مريم حسين في أبيزا
مريم تستعرض الجمبسوت من الخلف
مريم حسين في أبيزا
تقضي الفنانة إجازتها في مسقط رأسها

وكتبت الفنانة المغربية في تعليقها على المقاطع والصور: “اعمل بجد وارقص بجد أكثر”.

كما نشرت مريم صورة أخرى عبر خاصية الستوري، وهي ترتدي حمالة صدر رياضية باللون الأصفر.

مريم حسين في أبيزا
ارتدت الفنانة حمالة صدر رياضية

تقليد أجانب

وتعرضت الفنانة إلى اتهام بتقليد الأجانب، وهجوم فكتب ناشط:” انه ماعرف يعني ليش دائماً الفنانات العرب يقلدن الأجانب بي ماشفنه بيوم الفنانات الأجانب يلقدونكم الله يهديكي”.

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وسخر آخر: ” مادري وشلون هالسعودي تزوجها “.

بينما أشارت متابعة إلى أن حجم صدرها صغيرا: “واه يعني طلعت تحط حشوة في صدرها مرة صغير”.

أكل حرام

ونوه متابعون إلى أن البط أو الدجاج الذي تتناوله، ليس مذبوحا على الطريقة الإسلامية.

وجاء في التعليقات: “البط مقتول تعذيب، وتاكله!”.

وكتبت أخرى:” كيف تأكل الدجاج وهو مخنوق”.

ووافقهما ثالث الرأي: “أتوقع الدجاج مو حلال”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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