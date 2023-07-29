لكي تعرفي إذا كان طفلك عبقري منذ صغره، إليكِ علامات تدل على العبقرية

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وطن-إذا كان جميع الأطفال يتطورون وفقًا لسرعتهم الخاصة، فليس من المستغرب اكتشاف مهارات أكثر تطورًا لدى البعض. فكيف تتعرف على علامات العبقرية عند الطفل؟

ليس من السهل أبدًا على الآباء التعرف على ما إذا كان الطفل يتمتع بذكاء أعلى من المتوسط. إذا كانت هناك اختبارات معينة تقيس معدل ذكاء طفلك، فإن المؤشرات الأخرى التي يسهل اكتشافها إلى حد ما، يمكن أن تخبرك بمستوى نموه.

وبحسب مجلّة “سامانتاريس” الفرنسي، فإن العبقرية لا تقتصر على مستوى الذكاء فحسب. وفي الواقع، لا يتضمن اختبار حاصل الذكاء دائمًا متغيرات أخرى، مثل الذكاء العاطفي أو الإبداع أو حتى روح الدعابة. وعلى العكس من ذلك، كل طفل لديه مستوى نمو خاص به، وإذا بدا لك أنه مبدع للغاية ومضحك، فهذا لا يعني بالضرورة أنه عبقري.

فكيف تعرف أن طفلك موهوب؟

للطفل العبقريّ شخصية مبدعة للغاية

ما هو مكان الإبداع بين العباقرة الصغار؟ يبدو أن العديد من الدراسات تشهد على أنه لا مفر منه، على الرغم من أنه لا يكفي لتحديد ما إذا كان الطفل موهوبًا أم لا. وينعكس ذلك في حياة الطفل اليومية من خلال الرغبة في الرسم والكتابة ، فضلاً عن قدرته الاستثنائية على إعادة إنتاج ما لاحظه بدقة كبيرة. على هذا النحو ، تم تطوير ذاكرته وخياله بشكل كبير. وبالمثل ، من الممكن أن تظهر عبقرية طفلك في مراحل يكون فيها منغمسًا تمامًا في أفكاره.

أضف إلى ذلك شكلاً من أشكال نفاد الصبر والملل في المدرسة ، وقد يكون طفلك عبقريًا حقيقيًا. في الواقع ، غالبًا ما يكون الأطفال الموهوبون من العصاميين ولديهم حاجة ماسة إلى التحفيز. إنهم يميلون إلى تعلم التخصصات بأنفسهم ، مثل القراءة والكتابة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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تعطش للتعلم والمعرفة

عادة ما يكون الطفل الموهوب ذا طبيعة فضولية للغاية، وغالبًا ما يظهر اهتمامًا كبيرًا بالحداثة. هذا الفضول المستمر والرغبة في التعلم وتطوير قدرات جديدة كلها علامات تشهد على إمكانات طفلك العالية. إذا كان فضوليًا للغاية، فإن الطفل الموهوب جدًا لا يتعلم بسرعة كبيرة فحسب، بل يمتلك أيضًا مهارات تركيز عالية جدًا وطويلة.

يُقال عن العباقرة إنهم شغوفون، فبمجرد أن يثيرهم نشاط ما، سيكرّسون الكثير من الوقت له من أجل الحصول على معرفة كاملة به! أخيرًا، غالبًا ما يكون العبقري الصغير غير راضٍ إلى الأبد، وليس من غير المألوف أن يكمن الملل عندما لا يحفزه الانضباط بما فيه الكفاية.

فيما يلي العلامات التي تدل على أن طفلك موهوب حقًا!

يتم التعرف على الموهوبين عمومًا على أنهم أشخاص مفرطو النشاط يتمتعون بقدر كبير من الثقة والصفاء. الأطفال الموهوبون بشكل عام يتمتعون بالهدوء الفائق والقلق الشديد. فيما يلي العلامات التي لا لبس فيها:

يحفظ الأطفال الموهوبون بسرعة كبيرة

لا يتعلم الأطفال الموهوبون أي شيء عن ظهر قلب

يشعر الأطفال الموهوبون أن الفصول الدراسية متكررة ورتيبة

يتمتع الأطفال الموهوبون بقدرة استثنائية على التركيز

يحب الأطفال الموهوبون تعلم أشياء جديدة، ومن هنا جاء مفهوم الفضول، وهو أمر نشط للغاية في هذه الفئة من الأطفال.

الأطفال الموهوبون شديدو الحساسية والعاطفة للغاية

كيف يتصرف الموهوب في الفصل؟

إذا خطرت ببالك الفكرة الأولى لـ “سوليتير” أو “ممتاز” في الفصل ، فأنت لست مخطئًا تمامًا. من ناحية أخرى ، لاحظ أن الطفل الموهوب هو الشخص الذي ليس بالضرورة الأفضل في الفصل. لأن الموهوب يفشل أيضًا ، حتى لو لم يعجبه حقًا. في الفصل ، كما هو الحال في فناء المدرسة، يفيض الطفل الموهوب بالإبداع والخيال. بشكل عام ، هذه الأسئلة وجودية وغير مناسبة لسنه. على طاولة مدرستهم ، غالبًا ما يكونون فوضويين بمظهر قذر للغاية. خلال الدرس ، يكونون نشيطين للغاية في طرح جميع الأسئلة الممكنة.