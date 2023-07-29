السبت, يوليو 29, 2023
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كارثة بيئية في العراق وصلت حد عبور نهر دجلة سيرا على الأقدام (فيديو)

يوجه البعض الاتهامات لدول المنبع (إيران وتركيا)، بشأن قطع الإمدادات المائية للنهر عبر تشييد السدود

كتب باسل سيد
كارثة بيئية في العراق وصلت حد عبور نهر دجلة سيرا على الأقدام
جفاف نهر دجلة
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع صادمة من العراق تنذر بكارثة بيئية خطيرة، حيث انخفض منسوب نهر دجلة بشكل كبير جدا وغير مسبوق.

المقاطع التي رصدتها (وطن) أظهرت العراقيين وهم يعبرون نهر دجلة سيرا الأقدام، بما يكشف عن مستوى الماء فيه ودرجة الجفاف التي تعاني منها البلاد.

جفاف نهر دجلة

ويظهر نهر دجلة، وهو شبه جاف إلى الحد الذي سهل على الأشخاص عبوره سيرا على الأقدام.

مواطنون عراقيون ظهورا وهم يعبرون نهر دجلة الجاف، كما ظهر شباب يلهون في مجرى النهر وسط مياهه المنخفضة.

جفاف نهر دجلة
جفاف نهر دجلة

وصور مواطن نفسه وهو يقف وسط نهر دجلة، ويغطي الماء قدميه فقط، ليوضح حجم الكارثة ومستوى الجفاف والانخفاض الحاد بمنسوب النهر في العاصمة العراقية بغداد.

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وأثارت هذه المقاطع موجة جدل وغضب بين العراقيين عبر السوشيال ميديا.

وسط جدل متصاعد بشأن ما اعتبره مراقبون قطع دول المنبع (إيران وتركيا)، الإمدادات المائية للنهر عبر تشييد السدود.

كما ندد العراقيون بغياب التحرك الحكومي لمعالجة الكارثة البيئية قبل فوات الأوان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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