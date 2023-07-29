على أنغام “ليه بيداري كده” .. رقص روبي يشعل “صيف جدة” في السعودية (شاهد)

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وطن – تداول مغرّدون مقاطع فيديو، من رقص الفنانة المصرية روبي، خلال إحيائها حفلاً فنياً ضخماً ضمن حفلات “صيف جدة” في المملكة العربية السعودية.

روبي افتتحت حفلها بأغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده”، وسط عاصفة من هتافات وصيحات آلاف الحضور ممن ردووا معها كلمات الأغنية.

وعلى المسرح، قدّمت روبي وصلات رقص بفستان أزرق مفتوح من الأمام جهة الرجل اليسرى.

وأمام حوالي ستة آلاف شخص، رقصت روبي، وقدّمت مجموعة من أشهر أغانيها: “حته تانيه ،إنتَ عارف ليه، قلبي بلاستيك، ياليالي، عسل ياناس، نمت ننه، استنى استنى”.

وفي حسابها في انستغرام، عبّرت عن استمتاعها بالحفل، وكتبت: “من اجمل حفلاتي . استمتعت مع جمهور جدة اللي زي العسل والوقت عدى بسرعة جدا. وأشوفكوا قريب تاني و يارب اكون اسعدتكم انتوا كمان”.

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وهذا الحفل الاول للفنانة المصرية روبي في جدة، بعد حفلها الذي اقامته العام الماضي ضمن فعاليات “موسم الرياض” الذي تشرف على تنظيمه هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ .