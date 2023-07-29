عامل توصيل طلبات يشعل مواقع التواصل في الخليج بفعلته وتضامن واسع بعد معرفة الحقيقة (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو لعامل توصيل طلبات ظهر وهو يتناول بعض من الطعام الذي بحوزته.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر عامل التوصيل بعد أن قام بإيقاف دراجته النارية وهو يتناول بعضا من الوجبة التي أحضرها لأحد الزبائن، كما قام بفتح المشروب المرفق بالوجبة وشرب منه أيضا قبل أن يعيده.

وعقب تدول الفيديو وما تسبب من إثارة غضب رواد مواقع التواصل، أصدرت الداخلية الكويتية بيانا نفت فيه أن تكون الواقعة قد حدثت في الكويت.

وطلبت الوزارة من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله.

الإعلام الأمني:

المقطع المتداول والذي يتضمن قيام قائد دراجة لتوصيل الطلبات بالعبث باحدى الوجبات, ليس بدولة الكويت مهيبة بالجميع تحري الدقة في نقل الأخبار pic.twitter.com/Bw1M7BkXWI — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 28, 2023

حقيقة الفيديو

ولاحقا أفادت وسائل إعلام خليجية بأن الفيديو تم تصويره في مملكة البحرين، ولا علاقة له بالكويت من قريب او بعيد.

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وأفادت الأنباء بأن عامل التوصيل الذي يعمل في شركة “طلبات” قام بأكل بعض من الوجبة بعد ان تم إلغاء الطلب من قبل الزبون.

وأكدت وسائل إعلامية بأن الشركة قامت بإيقاف عامل توصيل الطلبات عن العمل.

تضامن رواد مواقع التواصل مع عامل التوصيل

من جانبهم، عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماع عن تعاطفهم مع عامل التوصيل الذي تم قطع عيشه عقب نشر الفيديو، مؤكدين بأن ما فعله لا يستحق كل هذا الاهتمام.

وفي هذا السياق، قال أحدهم: “دامه طلب ملغي عادي ياكل..و اذا في اشكالية مع اشركة يدفع مبلغ ليش مكبرين الموضوع..و ليش تقطعو رزقه انسان بسيط ع قد حاله يشتغل ف ذي شغله تخذو ذنبه ليش حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقال آخر معبرا عن تضامنه مع عامل التوصيل: “أصلا الطلب الملغي بعض الاحيان المطعم ما يستقبله ف شي طبيعي ياخذه ، و أيضًا ما يعطوه عمولة التوصيل على الطلبية اللي انلغت”.

وعلق آخر متأثرا: “جوعان الرجل ،، والطلب ملغى ،،، يعني ماظل اي انسانية ولا قيم ولا اي شعور وكم تكلفتها اصلا الي صور لو عنده غيره كان ما ينشر الصورة”.