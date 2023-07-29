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صفقة ضخمة تمنح العائلة الحاكمة في قطر قدماً في سوق السلع الفاخرة الذي قيمته 400 مليار يورو

العائلة الحاكمة في قطر تستثمر في سوق السلع الفاخرة: استحواذ مجموعة "كيرينغ" على "فالنتينو" يفتح الأبواب للمزيد من الاستثمارات المشتركة

كتب سالم حنفي
صفقة ضخمة تمنح العائلة الحاكمة في قطر قدماً في سوق السلع الفاخرة الذي قيمته 400 مليار يورو
صفقة للعائلة الحاكمة في قطر
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وطن- كشفت وكالة “رويترز” للأنباء أن مجموعة “كيرينغ” الفرنسية للسلع الفاخرة استحوذت على 30 بالمئة من مجموعة “فالنتينو” الإيطالية للأزياء الراقية، مما يمهد للأسرة الحاكمة في قطر لعب دور كبير في سوق السلع الفاخرة مع تفكير الأسرة في مزيد من الاستثمارات المشتركة مع المجموعة الفرنسية لتوسيع تحالفهما.

ونقلت “رويترز” عن مجموعة “كيرينغ“، قولها في بيان له إنها تشتري هذه الحصة مقابل 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) نقدا من شركة “ميهوله” للاستثمار، الأداة الاستثمارية المدعومة من الأسرة الحاكمة القطرية، مع احتمال شراء الأسهم المتبقية في موعد أقصاه 2028.

صفقة استحواذ تمهد لقطر لعب دور كبير في سوق السلع الفاخرة
صفقة استحواذ تمهد لقطر لعب دور كبير في سوق السلع الفاخرة

ولفتت “رويترز” إلى ان هذه الصفقة جاءت في أعقاب استحواذ “كيرينغ” على شركة “كريد” للعطور الراقية، مما يسلط الضوء على عودة نشاط الاندماج والاستحواذ في صفقات كبيرة في القطاع مع تطلع شركات السلع الراقية إلى تنويع مصادر عائداتها في أجواء اقتصادية مضطربة وبطء الطلب.

الأسرة الحاكمة تضع قدمها في سوق السلع الفاخرة

وقالت الوكالة إن هذه الصفقة تمهد الطريق للأسرة الحاكمة في قطر للعب دور بارز في سوق السلع الفاخرة التي تبلغ قيمتها 400 مليار يورو.

ووفقا لمجموعة “كيرينغ” فإن الاستثمار في “فالنتينو” هو جزء من شراكة استراتيجية أوسع بين “كيرينغ” و “ميهوله” مما قد يؤدي إلى أن تصبح “ميهوله” من حملة أسهم المجموعة الفرنسية.

طموح شركة ميهوله

وقال مصدر مطلع على الصفقة، للوكالة “رويترز” إن “ميهوله” تستهدف الحصول على حصة في الشركة العملاقة للسلع الفاخرة بالاستحواذ في البداية على أسهم في السوق.

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وأضاف المصدر أن “ميهوله” قد تزيد حصتها في غضون خمس سنوات عن طريق بيع 70 بالمئة متبقية من “فالنتينو” إلى “كيرينغ” مقابل مزيج من السيولة وأسهم “كيرينغ”.

المصدرروتيرز ، وطن

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