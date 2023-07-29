شاهد ما فعلته العاصفة بعرس جماعي في سلطنة عمان

- Advertisement -

وطن- حالت الأمطار الغزيرة التي هطلت في ولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، دون إتمام العرس الجماعي الخامس “عرس المودة والرحمة” الذي يقام بشكل سنوي في مثل هذه الأيام وتم إكمال عقد القِران في قاعة أحد النوادي بالولاية.

وأظهر مقطع فيديو المأذون وهو يتحدث مع أحد العرسان، فيما ظهر عرسان يجلسون خلفهما تحت خيمة كبيرة ويحملون العصي، قبل أن تهب رياح قوية وتهطل أمطار غزيرة.

أمطار غزيرة داهمت العرس

ويرى عدد من العمانيين وهو يقفون تحت ساتر بلاستيكي ليحتمون من الأمطار فيما اقتلعت الرياح والأمطار خيام المدعويين.

توقف العرس الجماعي الخامس بولاية المضيبي 2023م بسبب هطول أمطار غزيرة جداً حالت دون إكمال الحفل .

وتم إكمال عقد القِران في قاعة النادي.

جعلها الله أمطار خير وبركة ⛈️⛈️⛈️

تصوير : أسعد الحبسي#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/cYErcyYGh0 — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 28, 2023

واستقطب “العرس الجماعي” الذي أفسدته الأمطار من الحضور قرابة 7 آلاف شخص واستهدف 14 عريسا، وشارك في الإعداد له 11 فريقا تطوعيا، ومن الأفراد كان العدد 300 متطوع، وتم تحصيل مبالغ التكلفة بتبرعات لشركات وأفراد مقتدرين.

وحصل العريس “محمد بن خميس بن محمد المبسلي” على سيارة MG-5 في السحب على جوائز العرس الجماعي الخامس بولاية المضيبي.

- Advertisement -

وعلقت صفحة “عرس المضيبي الجماعي” على حسابها في ” تويتر” : “رغم ظروف الأمطار الغزيرة التي هطلت أثناء مراسم عقد قران المعاريس.. إلا أنه تم إستكمال عقد قران المعاريس بحمدلله نبارك للمعاريس عقد قرانهم”.

رغم ظروف الأمطار الغزيرة التي هطلت أثناء مراسم عقد قران المعاريس إلا أنه تم إستكمال عقد قران المعاريس بحمدلله .

نبارك للمعاريس عقد قرانهم.#المضيبي_تتكاتف#عرس_المودة_والرحمة_2023#محافظة_شمال_الشرقية pic.twitter.com/anLso6uXyr — عرس المضيبي الجماعي (@almudhaibiwedd1) July 28, 2023

وفي تغريدة أخرى علقت الصفحة قائلة :” في حِمى حفل القران ، مشاعرٌ ، وفرحٌ ، وسرور، والدعاء يوحد الحضور.”

وعلق “ناصر سلطان الحبسي” أحد أبناء المضيبي والمرشح لمجلس الشورى في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “في ليلـةٍ بهيّة بجمال عِرْسانها، وتحت زخات أمطارِ الرحمـة، شاركنَا مساء الأمس أبناء المضيبي في العرس الجماعي الخامس بحضور جمـعٍ غفير من أبناء الولاية وخارجهـا”.

وأضاف :”بُوركت جهود وأيادي المنظمين لهذا الحفـل البهيـج “.

وأعرب عن تمنياته بأن تستمر مثل هذه الأعراس والمُبادرات التي تُعزَّز من مفهوم التكافُـل الاجتماعي-كما قال-

في ليلـةٍ بهيّة بجمال عِرْسانها، وتحت زخات أمطارِ الرحمـة، شاركنَا مساء الأمس أبناء #المضيبي في العرس الجماعي الخامس بحضور جمـعٍ غفير من أبناء الولاية وخارجهـا.

بُـوركت جهود و أيادي المنظمين لهذا الحفـل البهيـج.

متمنين أن تستمر مثل هذه الأعراس والمُبادرات التي تُعزَّز من مفهوم… pic.twitter.com/FQaPLj5wlc — ناصر سلطان الحبسي 🇴🇲 (@NaserAlhabsi) July 29, 2023

وبدوره عقب “سلطان الحبسي“: “قد نصنع اللحظات الجميلة ولكن ليس هنالك أجمل وأكمل من أن تكون تلك اللحظات من صنع الله عز وجل – فترسم البسمة على كل الوجوه وتنثر السكينة والطمأنينة على كل القلوب”.

قد نصنع اللحظات الجميلة ولكن ليس هنالك أجمل وأكمل من ان تكون تلك اللحظات من صنع الله عز وجل – فترسم البسمة على كل الوجوه وتنثر السكينة والطمانينة على كل القلوب ❤️#المضيبي_تتكاتف #عرس_المودة_والرحمة_2023 pic.twitter.com/PD8JXBezai — Sultan Al-Habsi (@SultanHabsi77) July 29, 2023

حالة الطقس المتوقعة

وكانت الأرصاد العمانية قد بينت حالة الطقس المتوقعة غداً في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة.

وأشارت في تغريدة على حسابها في موقع تويتر إلى أن هناك فرص تدفق للسحب العالية واحتمال تشكل السحب الركامية، وهطول أمطار رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على المناطق الجبلية خلال فترة ما بعد الظهيرة تمتد للمناطق الصحراية.

حالة الطقس المتوقعة غداً في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة pic.twitter.com/XYvUdgLMPB — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 29, 2023

وتشمل هذه الأجواء منطقتي “إبراء والمضيبي” وستكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال المساء.

ونبهت الأرصاد العمانية من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، أثناء هطول الأمطار الرعدية ورياح هابطة نشطة.