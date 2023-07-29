السبت, يوليو 29, 2023
الرئيسيةالهدهدشاهد ما فعلته العاصفة بعرس جماعي في سلطنة عمان
الهدهد

شاهد ما فعلته العاصفة بعرس جماعي في سلطنة عمان

استقطب العرس الجماعي الذي أفسدته الأمطار من الحضور مئات الحضور واستهدف 14 عريسا، وشارك في الإعداد له 11 فريقا تطوعيا

كتب خالد الأحمد
شاهد ما فعلته العاصفة بعرس جماعي في سلطنة عمان
عرس جماعي في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- حالت الأمطار الغزيرة التي هطلت في ولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، دون إتمام العرس الجماعي الخامس “عرس المودة والرحمة” الذي يقام بشكل سنوي في مثل هذه الأيام وتم إكمال عقد القِران في قاعة أحد النوادي بالولاية.

وأظهر مقطع فيديو المأذون وهو يتحدث مع أحد العرسان، فيما ظهر عرسان يجلسون خلفهما تحت خيمة كبيرة ويحملون العصي، قبل أن تهب رياح قوية وتهطل أمطار غزيرة.

أمطار غزيرة داهمت العرس

ويرى عدد من العمانيين وهو يقفون تحت ساتر بلاستيكي ليحتمون من الأمطار فيما اقتلعت الرياح والأمطار خيام المدعويين.

واستقطب “العرس الجماعي” الذي أفسدته الأمطار من الحضور قرابة 7 آلاف شخص واستهدف 14 عريسا، وشارك في الإعداد له 11 فريقا تطوعيا، ومن الأفراد كان العدد 300 متطوع، وتم تحصيل مبالغ التكلفة بتبرعات لشركات وأفراد مقتدرين.

وحصل العريس “محمد بن خميس بن محمد المبسلي” على سيارة MG-5 في السحب على جوائز العرس الجماعي الخامس بولاية المضيبي.

- Advertisement -

وعلقت صفحة “عرس المضيبي الجماعي” على حسابها في ” تويتر” : “رغم ظروف الأمطار الغزيرة التي هطلت أثناء مراسم عقد قران المعاريس.. إلا أنه تم إستكمال عقد قران المعاريس بحمدلله نبارك للمعاريس عقد قرانهم”.

وفي تغريدة أخرى علقت الصفحة قائلة :” في حِمى حفل القران ، مشاعرٌ ، وفرحٌ ، وسرور، والدعاء يوحد الحضور.”

وعلق “ناصر سلطان الحبسي” أحد أبناء المضيبي والمرشح لمجلس الشورى في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “في ليلـةٍ بهيّة بجمال عِرْسانها، وتحت زخات أمطارِ الرحمـة، شاركنَا مساء الأمس أبناء المضيبي في العرس الجماعي الخامس بحضور جمـعٍ غفير من أبناء الولاية وخارجهـا”.

وأضاف :”بُوركت جهود وأيادي المنظمين لهذا الحفـل البهيـج “.

وأعرب عن تمنياته بأن تستمر مثل هذه الأعراس والمُبادرات التي تُعزَّز من مفهوم التكافُـل الاجتماعي-كما قال-

وبدوره عقب “سلطان الحبسي“: “قد نصنع اللحظات الجميلة ولكن ليس هنالك أجمل وأكمل من أن تكون تلك اللحظات من صنع الله عز وجل – فترسم البسمة على كل الوجوه وتنثر السكينة والطمأنينة على كل القلوب”.

حالة الطقس المتوقعة

وكانت الأرصاد العمانية قد بينت حالة الطقس المتوقعة غداً في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة.

وأشارت في تغريدة على حسابها في موقع تويتر إلى أن هناك فرص تدفق للسحب العالية واحتمال تشكل السحب الركامية، وهطول أمطار رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على المناطق الجبلية خلال فترة ما بعد الظهيرة تمتد للمناطق الصحراية.

وتشمل هذه الأجواء منطقتي “إبراء والمضيبي” وستكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال المساء.

ونبهت الأرصاد العمانية من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، أثناء هطول الأمطار الرعدية ورياح هابطة نشطة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الاحتفال بـ عادة الحمبكر في سلطنة عُمان يثير جدلاً واسعاً.. ما قصتها وسببها؟! (شاهد)

الهدهد

صور عدنان الميمني في العناية.. تضامن واسع والدعاء له يجتاح السلطنة

الهدهد

رويترز: السعودية تستثمر في عُمان لإظهار دعمها لأحد أضعف اقتصادات الخليج

الهدهد

قاضٍ عماني سابق يُحذر من هذه الثغرات في قانون العمل الجديد.. ما هي؟

الهدهد

سبب وفاة الشاعرة العمانية هلالة الحمدانية بعد 3 أيام من وضع مولودها الجديد؟!

الهدهد

ما هو مرض “عدنان الميمني” الذي نُقل بسببه إلى العناية المركزة؟

الهدهد

“العماني أولاً”.. السلطان هيثم يستجيب للباحثين عن عمل بقانون العمل الجديد

الهدهد

منخفض جوي يضرب سلطنة عمان.. مدته وتفاصيل هامة نشرتها الأرصاد

الهدهد

بالفيديو.. بدرية الدغيشي صرخت من شدة الضرب واستنجدت بجارتها.. ابن عمها كشف تفاصيل لحظاتها الأخيرة

فيديو

ذئاب أم كلاب؟.. فيديو التقط خلسة من جبال صلالة حيّر العمانيين

الهدهد

هكذا شاركت سلسلة متاجر قطرية شهيرة في حملة مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا للمصحف

الهدهد

بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انقلاب النيجر.. فوضى وحرق مُمتلكات وحياة محمد بازوم في خطر (فيديو)

هانيبال القذافي دخل مرحلة الخطر.. يحتاج لعناية مركزة وقلبه قد يخونه بأي وقت

كارثة بيئية في العراق وصلت حد عبور نهر دجلة سيرا على الأقدام (فيديو)

الخطوط الجوية القطرية تكشف عن أرباح ضخمة حققتها بفضل كأس العالم

بحريني يبحث عن أصل أكلة “المنسف” ويكتشف مفاجأة حول اسمها وعلاقتها باليهود (فيديو)

هارفارد: إذا كنت لا ترغب في البقاء بمفردك.. لا تقل هذه العبارات لشريكك

تقرير: هل تكون إيران حافزًا للتطبيع بين إسرائيل والسعودية؟

بريتني سبيرز ترقص شبه عارية وتغطي عورتها فقط لإنعاش حسابها على “تويتر” (فيديو)

تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

معلومات جديدة عن فاجعة غرق سفينة المهاجرين باليونان وعلاقة ابن خليفة حفتر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC