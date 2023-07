سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة “سكاي سبورت” الرياضية الألمانية، بأن اللاعب السنغالي ساديو ماني، الذي يتواجد في جولته التحضيرية في سنغافورة، قد يسافر إلى العاصمة السعودية (الرياض). بعد نهاية الجولة التحضيرية، الأحد، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف النصر السعودي.

وبينت الشبكة الألمانية، النصر السعودي عرض على بايرن ميونخ مبلغ 40 مليون يورو، وما يعادلها للاعب بما في ذلك المكافآت المالية وحقوق الصور.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦

Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.

Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023