السبت, يوليو 29, 2023
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رياضة

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق للتوقيع مع السنغالي ماني ب40 مليون يورو هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال ساديو ماني
انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي
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وطن- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة “سكاي سبورت” الرياضية الألمانية، بأن اللاعب السنغالي ساديو ماني، الذي يتواجد في جولته التحضيرية في سنغافورة، قد يسافر إلى العاصمة السعودية (الرياض). بعد نهاية الجولة التحضيرية، الأحد، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف النصر السعودي.

انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

وبينت الشبكة الألمانية، النصر السعودي عرض على بايرن ميونخ مبلغ 40 مليون يورو، وما يعادلها للاعب بما في ذلك المكافآت المالية وحقوق الصور.

كما وأضافت، ” سيتم حجز موعد لإجراء الفحوصات الطبية بعد توقيع ساديو ماني مباشرة على عقود انتقاله إلى صفوف نادي النصر”.

تواجد ساديو ماني في البطولة العربية للأندية

وأشار موقع كوورة الرياضي، بأن نادي النصر السعودي سجل بالفعل النجم السنغالي ساديو ماني، في القائمة اللاعبين المشاركين في البطولة العربية للأندية، حيث أنه سيلتحق بصفوف الفريق. بعد إتمام توقيعه بشكل رسمي مع النادي.

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من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” ساديو ماني للنصر، الاتفاق بين الناديين. فقد وافق بايرن ميونخ على الاتفاق الشفوي بعد محادثات متقدمة بشأن الصفقة”.

انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي
انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

وتابع رومانو، ” يتم فحص الأوراق من جانب اللاعب ثم يتم حجز الإجراءات الطبية، وسيتم إتمام الصفقة..”.

وكان ساديو ماني قد انتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونخ. (البافاري) الصيف الماضي، قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي. بصفقة بلغت 32 مليون يورو.

وسينتهي عقد السنغالي ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ في صيف 2025، إلا أن اللاعب قرر الرحيل عن النادي هذا الصيف. بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق الألماني توماس توخيل الموسم القادم.

ساديو ماني
ساديو ماني
المصدروطن + سكاي سبورت + كوورة + فابريزيو رومانو تويتر

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