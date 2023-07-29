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زوجة كريم بنزيما تدعو دعاء مؤثراً بالعربية.. ماذا قالت فيه ولمن دعت؟! (شاهد)

من عارضة أزياء أمريكية إلى مسلمة: رحلة جوردان أوزونا في اكتشاف الإسلام واللغة العربية

كتب سالم حنفي
زوجة كريم بنزيما تدعو دعاء مؤثراً بالعربية.. ماذا قالت فيه ولمن دعت؟!
جوردان أوزونا
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وطن- لم يمر فترة وجيزة على إعلانها بأنها اعتنقت الدين الإسلامي في أحد مساجد العاصمة الإسبانية، مدريد، في شهر رمضان الماضي، وجهت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا، زوجة لاعب نادي “الاتحاد” السعودي كريم بنزيما أول رسالة لها باللغة العربية.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابها على “انستغرام“، توجهت جوردان أوزونا بالدعاء لأحدهم دون أن تسميه، قائلة:” بارك الله فيك بسعادة لانهاية لها”.
قبل أن تختم دعائها بقول: آمين.

زوجة كريم بنزيما تدعو دعاء مؤثراً بالعربية
زوجة كريم بنزيما تدعو دعاء مؤثراً بالعربية

جوردان أوزونا تكشف كيف تعرفت على كريم بنزيما

يشار إلى أنه لم يتم رصد كريم بنزيما وجوردان أوزونا معًا علنًا حتى حفل الكرة الذهبية العام الماضي ، حين فاز لاعب ريال مدريد السابق بالكرة الذهبية المرموقة .

ومع مغادرة اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لنادي ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي في وقت سابق من هذا الشهر ، تحدثت جوردان عن علاقتهما في مقابلة تلفزيونية.

كريم بنزيما وزوجته
كريم بنزيما وزوجته

وخلال حديثها في المقابلة -بحسب ما نقلته صحيفة ذا صن-، عن التقارب مع بنزيما اعترفت العارضة بأنها لم تكن تعرف حتى أنه نجم كبير.
وقالت: “عندما التقيت بكريم لم أكن أعرف حقًا من هو..أنا أمريكية، لا أعرف الكثير عن كرة القدم”.

وأضافت:”منذ البداية شعرت وكأنه شيء مختلف. كريم رجل رائع…ضحكنا كثيرًا معًا … عندما أقول إنه أفضل صديق لي ، فأنا أعني ذلك حقًا.”

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زوجة كريم بنزيما
زوجة كريم بنزيما
جوردان اوزونا
جوردان اوزونا

جوردان اوزونا تكشف عن اعتناقها الإسلام

كما زوجة كريم بنزيما بالحديث عن تحولها إلى الإسلام، وقالت إنها اعتنقت الإسلام في مسجد صغير في إسبانيا خلال حفل صغير.

وقالت:”بكيت كطفل. أنا عاطفي للغاية. […] لقد بحثت كثيرًا عن هذا الدين وأجده جميلًا”.

وأكدت على ان “كل ما قرأته عن الإسلام أثر فيّ. خلال شهر رمضان قرأت القرآن وبكيت”.

ولفتت إلى أنها قرأت كتاب “الطريق المقدس إلى الإسلام “، وهو كتاب قام بتأليفه رجل مسيحي اعتنق الإسلام مثلها، واصفة إياه بأنه “كتاب ثمين حقًا.”

المصدرذا صن ,انستجرام ، وطن

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