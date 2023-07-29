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رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي
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وطن- يترقب جماهير القدم العربية مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مباراة الاتحاد السعودي ضد الصفاقسي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) وفلسطين.

توقيت مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي

فيما ستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة القوية. عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تدريبات الاتحاد السعودي
تدريبات الاتحاد السعودي

كما وستبث مباراة الاتحاد والصفاقسي كالعادة، على شبكة قنوات (SSC). الرياضية السعودية، الناقلة لمنافسات البطولة العربية للأندية إلى جانب قنوات عربية رياضية أخرى.

معلق مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي سعد يحيى.

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وكان فريق الاتحاد السعودي قد افتتح مواجهاته في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، بفوز ثمين على الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة القوية أمام الصفاقسي الرياضي التونسي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع الاتحاد: مد الله العليان، هوساوي، شراحيلي، أحمد بالمسعود.

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورونادو، جواو فيليبي، روماريو (كانتي).

مركز هجوم الفريق:  كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي (العميد)، جدول ترتيب مجموعته في منافسات البطولة العربية للأندية برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف الشرطة العراقي في المركز الثاني.

فيما حل فريقا الترجي والصفاقسي التونسيين في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + الاتحاد السعودي تويتر+ الصفاقسي التونسي تويتر

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