بحريني يبحث عن أصل أكلة “المنسف” ويكتشف مفاجأة حول اسمها وعلاقتها باليهود (فيديو)

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وطن– بحث صانع المحتوى البحريني، عمر فاروق، عن أصل أكلة المنسف المشهورة في الأردن.

ونشر عمر فاروق فيديو عبر تيك توك ويويتوب، وهو يصنع المنسف، ويسأل أحد الأردنيين عن تاريخ هذه الأكلة المشهورة.

عناداً في اليهود

ويقول الأردني إن أصل المنسف بدأ عناداً في اليهود.

وأردف: “الملك ميشع كان يحارب اليهود، وفي أحد الأيام انتصر عليهم، ويعلم أن اليهود يحرمون طهي اللبن في اللحم نفسه – لا تطبخ جديا بلبن أمه- فطلب طهي اللبن في اللحم عناد فيهم”.

وتابع: “أحضر اللبن وطبخه في اللحم وأعد ولائم كبيرة، وجماعة الملك ميشع أكلوه كله، نسفوه نسف، فقال خلاص سموه منسف”.

لائحة التراث الثقافي

وأشار إلى أن أكلة المنسف، أصبحت منذ ذلك الحين رمزاً للمناسبات في الأردن. سواء الأفراح، أو بيوت العزاء، أو مناسبات التخرج والعودة من السفر.

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الجدير ذكره أنه تم إدراج المنسف ديسمبر الماضي على لائحة التراث الثقافي غير المادي (الحيّ) لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتقوم فكرة المنسف على استخدام لبن الجميد في طبخ اللحم، وقد يخلط معه اللبن الرائب.

يوضع عليه الأرز ثم اللحم ويزين باللوز والصنوبر والبقدونس المفروم.