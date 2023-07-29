المعونة العسكرية.. ضغوط أمريكية تمهد لحرمان نظام السيسي من 320 مليون دولار

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وطن- أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية، رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة .

وحثت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الإدارة الأمريكية على حجب 320 مليون دولار بالكامل من التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، بدلاً من المبلغ الجزئي الذي حجبته واشنطن في السنوات السابقة.

وجاء في الرسالة: “في هذه اللحظة المحورية، نحث الإدارة على استخدام الأدوات التي يوفرها الكونجرس لحجب كامل المبلغ المشروط من FMF، حيث يرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأمن القومي الأمريكي في مصر وحول العالم”، وفق موقع ميدل إيست آي.

ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، مبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، والديمقراطية للعالم العربي الآن، ومبادرة الحرية، وغيرها من المنظمات.

وقالت الرسالة: “حجب المبلغ الكامل المشروط بحقوق الإنسان سيظهر الأهمية المستمرة التي توليها الولايات المتحدة للحكومة المصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الرهيبة، والتي لم تعالج الحكومة منها أي شيء”.

كما أرسل 11 من أعضاء مجلس الشيوخ برسالة مماثلة، يطالبون فيها بوقف مساعدات FMF لمصر، وجاء في الرسالة التي قادها السناتور كريس مورفي، أنه “على مدار العام الماضي، استمر سجل حقوق الإنسان في مصر في التدهور ، على الرغم من مزاعم الحكومة المصرية بعكس ذلك.

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وفي سبتمبر 2021 ، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة عبد الفتاح السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

تضمنت تلك الظروف إنهاء اعتقال العديد من المصريين المستهدفين سياسيًا من قبل القاهرة ، وإنهاء القضية 173 لعام 2011 ، وهي قضية ذات دوافع سياسية تم فيها إرسال 43 موظفًا أجنبيًا ومحليًا من المنظمات غير الحكومية إلى السجن وعدد من منظمات المجتمع المدني.

مصر لم تفِ بالتزاماتها

وجاء في الرسالة، أن تصرفات الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة تظهر أنها لم توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها لتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل ملموس.

ومبلغ 320 مليون دولار الذي تطالب الجماعات الحقوقية بحجبه، هو مجرد ربع مبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر.

القاهرة هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل. وعلى الرغم من الدعوات إلى تقليص جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر ، استمرت واشنطن في مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة.

وفي كانون الثاني – يناير 2022 ، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة لمصر تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار.

ومنذ وصوله إلى السلطة في أعقاب انقلاب عام 2013، قاد السيسي قمعًا وحشيًا للمعارضة، وسجن أكثر من 60 ألف ناشط وفرض إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.

كما لقي مئات السجناء حتفهم في الحجز بسبب سوء الأوضاع والإهمال الطبي ، بحسب نشطاء حقوقيين.

السيسي ينفي الاتهامات

ودائما ما ينفي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وبدلاً من ذلك صاغ الحملة على أنها جزء من حرب ضد الإرهاب.

وفي السنوات الأخيرة ، بذلت الحكومة المصرية جهودًا لتقليل عدد نزلاء سجونها. ففي عام 2022 ، على سبيل المثال أطلقت القاهرة سراح 895 سجينًا سياسيًا ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ومع ذلك ، قال خبراء حقوقيون سابقًا إن المحاولات الظاهرة لتخفيف الحملة على المجتمع المدني جاءت في نفس الوقت الذي قامت فيه حكومة السيسي بمزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين.