الخطوط الجوية القطرية تكشف عن أرباح ضخمة حققتها بفضل كأس العالم

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وطن- كشفت الخطوط الجوية القطرية في أحدث بياناتها عن حجم الأرباح التي حققتها، في عام 2022 الذي شهد إقامة كأس العالم في قطر.

“القطرية” كشفت عن تحقيقها أرباح بقيمة 1.2 مليار دولار للسنة المالية 2022/2023، وكانت هذه الأرباح مدفوعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر الماضي، حسبما أعلنت الشركة،في بيانها الخميس.

أرباح الخطوط الجوية القطرية

وجاء في نص البيان: “تعود النتائج الإيجابية لشركة الطيران إلى استراتيجيتها الناجحة خلال عام استثنائي للمجموعة كشريك رسمي للفيفا وشركة طيران رسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022”.

الخطوط الجوية القطرية تُعلن تحقيق أرباح بقيمة 1.2 مليار مدعومة باستضافة الدوحة بطولة كأس العالم 2022 pic.twitter.com/iqisUCpzaK — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 28, 2023

وخلال فترة البطولة، قامت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل حوالي 14000 رحلة طيران مما جلب أكثر من 1.4 مليون مشجع من جميع القارات الست إلى قطر، بحسب البيان.

كما أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن زيادة في إجمالي إيراداتها لتصل إلى 21 مليار دولار أمريكي.

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وذلك بزيادة قدرها 45٪ مقارنة بالعام الماضي، وأن إيرادات الركاب زادت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي.

أفضل الخطوط الجوية العربية لعام 2023

وفي إحصائية جديدة ظهرت قبل شهر تقريبا، تصدرت الخطوط الجوية القطرية قائمة أفضل شركات الطيران العربية في عام 2023، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً، وفقاً لتصنيف “سكاي تراكس”.

فيما حل “طيران الإمارات” في المركز الثاني عربياً والرابع عالمياً في القائمة، وجاء “الاتحاد للطيران” في المرتبة الثالثة عربياً والـ13 عالمياً.

ثم “الخطوط الجوية السعودية” في المركز الرابع عربياً والـ23 عالمياً.