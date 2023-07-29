آخرهم سعيد بن زايد.. لماذا يموت إخوة محمد بن زايد في ظروف غامضة وسن صغيرة؟ (فيديو)

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وطن- بينما يستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لليوم الثالث على التوالي العزاء في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد من قبل قادة الدول والشخصيات الهامة، لا يزال جدل وفاة سعيد بن زايد المفاجئة قائم، خاصة بعد تشكيك الكثيرين في الرواية الرسمية حول وفاة الشيخ الذي لم يتجاوز الـ58 من عمره بعد.

وفي هذا السياق سلط تقرير لمنصة “جلاء ميديا” الإعلامية على تويتر، الضوء على ما وصفه بالظروف الغامضة التي يموت فيها إخوة الرئيس الإماراتي الحالي الشيخ محمد بن زايد، حيث يتم التخلص منهم واحدا تلو الآخر.

وزعم التقرير أنه “لا خطوط حمراء أمام شيطان الإمارات ـ لقب محمد بن زايد ـ في سبيل التفرد بالحكم والسلطة.”

وفاة إخوة محمد بن زايد في ظروف غامضة.. صدفة أم ماذا؟

وتابع أنه فجر يوم، الخميس، الماضي أصدر محمد بن زايد بيانا نعى فيه أخيه غير الشقيق سعيد بن زايد، وتلقى التعازي الرسمية في وفاته.

وحسب الرواية الرسمية قضى الشيخ سعيد بن زايد، الذي يشغل منصب ممثل حاكم أبوظبي، إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة دماغية.

وبناء على التاريخ الإجرامي الطويل لمحمد بن زايد، شكك كثيرون في الرواية الرسمية التي عزت الوفاة إلى تدهور حالته الصحية، بينما لم يتجاوز الشيخ سعيد بن زايد الـ 58 عاما.

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وتابع التقرير المصور: “الأمر الذي أعاد إلى الأذهان حوادث مقتل إخوته السابقين الذين لقوا مصرعهم في ظروف يلفها الغموض وتدور حولها كثير من علامات الاستفهام.”

وفاة الشيخ سعيد بن زايد ليست الأولى

ولفت التقرير إلى حادث وفاة الشيخ ناصر بن زايد الغامض عام 2008.

وقال:”إذ تحطمت طائرة الشيخ ناصر بن زايد نتيجة خلل فني في الخليج عام 2008 وتم طي صفحته.”

واستطرد:”أما أحمد بن زايد الذي كان من المنتظرين أن يتقلد خلافة الإمارة بعد أخيه الشيخ خليفة بن زايد، فموته لم يكن أقل غرابة من موت أخيه ناصر.”

فقد سقطت طائرته في المغرب عام 2010، نتيجة خلل فني أصاب الطائرة أيضا.

والغريب أنه لم تطالب الإمارات حينها فتح تحقيق بالحادثة بل عتمت على الأمر واكتفت بحداد رسمي.

وبموت أحمد كان “شيطان العرب” محمد بن زايد، قد تخلص من أبرز المرشحين لخلافة شقيقه خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، ليعين هو في منصب الرئاسة فور تلقي خبر موت خليفة، يقول التقرير.

اغتيال الشيخ خليفة بالبطيء ودور محمد دحلان

أما الشيخ خليفة فقد تخلص منه محمد بن زايد منذ، عام 2014، حيث أُزيح عن مشهد الرئاسة وصار محمد بن زايد وليا للعهد، وهو الحاكم الفعلي للإمارات منذ ذلك الحين.

وأوضح التقرير:”وكانت ذريعة غياب خليفة هو تعرضه لجلطة بحسب الإعلام الرسمي إلا أن الحقيقة هي أن شيطان العرب ـ لقب محمد بن زايد ـ انقلب على شقيقه انقلابا دمويا صامتا.”

حيث وضع شقيقه قيد الإقامة الجبرية واستعان بمستشاره محمد دحلان، لتسميم خليفة بسم “البولونيوم” الذي يقتل بشكل بطيء. وهو السم الذي قتل به الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ليظهر خليفة في مناسبات نادرة بعدها وتظهر عليه علامات المرض وغياب العقل في جريمة دنيئة لا يفعلها حتى العدو بعدوه، بحسب وصف التقرير.

رسائل واضحة يوجهها شيطان العرب

واختتمت منصة “جلاء ميديا” تقريرها بالقول إن حوادث قتل إخوة محمد بن زايد، تشير إلى رسائل واضحة يوجهها “شيطان العرب” لباقي أفراد الأسرة الحاكمة.

وهي “أنه لا خطوط حمراء في سبيل الحكم والسلطة حتى مع الذين يشتركون معه بنفس الدم.”

وتساءل التقرير في نهايته: برأيكم هل استحق محمد بن زايد لقب شيطان العرب بجدارة؟

رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثالث، في قصر المشرف في أبوظبي، من الشيوخ ووفود الدول الشقيقة والصديقة والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله". وفي الصورة سمو الشيخ #خالد_بن_محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي… pic.twitter.com/HQgV9MKR1Y — محبين الشيخ خالد بن محمد (@KBM_ALNAHYAN) July 29, 2023

واليوم السبت، يواصل رئيس الدولة محمد بن زايد تقبل التعازي لليوم الثالث، في قصر المشرف في أبوظبي، من الشيوخ ووفود الدول والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وظهر في مجلس العزاء أيضا بحسب الصور المتداولة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

بالإضافة إلى الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك.