السبت, يوليو 29, 2023
الرئيسيةتقاريرآخرهم سعيد بن زايد.. لماذا يموت إخوة محمد بن زايد في ظروف...
تقارير

آخرهم سعيد بن زايد.. لماذا يموت إخوة محمد بن زايد في ظروف غامضة وسن صغيرة؟ (فيديو)

بناء على التاريخ الإجرامي الطويل لمحمد بن زايد، شكك كثيرون في الرواية الرسمية التي عزت وفاة الشيخ سعيد بن زايد إلى تدهور الحالة الصحية

كتب باسل سيد
آخرهم سعيد بن زايد.. لماذا يموت إخوة محمد بن زايد في ظروف غامضة وسن صغيرة؟
إخوة محمد بن زايد
- Advertisement -

وطن- بينما يستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لليوم الثالث على التوالي العزاء في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد من قبل قادة الدول والشخصيات الهامة، لا يزال جدل وفاة سعيد بن زايد المفاجئة قائم، خاصة بعد تشكيك الكثيرين في الرواية الرسمية حول وفاة الشيخ الذي لم يتجاوز الـ58 من عمره بعد.

وفي هذا السياق سلط تقرير لمنصة “جلاء ميديا” الإعلامية على تويتر، الضوء على ما وصفه بالظروف الغامضة التي يموت فيها إخوة الرئيس الإماراتي الحالي الشيخ محمد بن زايد، حيث يتم التخلص منهم واحدا تلو الآخر.

وزعم التقرير أنه “لا خطوط حمراء أمام شيطان الإمارات ـ لقب محمد بن زايد ـ في سبيل التفرد بالحكم والسلطة.”

وفاة إخوة محمد بن زايد في ظروف غامضة.. صدفة أم ماذا؟

وتابع أنه فجر يوم، الخميس، الماضي أصدر محمد بن زايد بيانا نعى فيه أخيه غير الشقيق سعيد بن زايد، وتلقى التعازي الرسمية في وفاته.

وحسب الرواية الرسمية قضى الشيخ سعيد بن زايد، الذي يشغل منصب ممثل حاكم أبوظبي، إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة دماغية.

وبناء على التاريخ الإجرامي الطويل لمحمد بن زايد، شكك كثيرون في الرواية الرسمية التي عزت الوفاة إلى تدهور حالته الصحية، بينما لم يتجاوز الشيخ سعيد بن زايد الـ 58 عاما.

- Advertisement -

وتابع التقرير المصور: “الأمر الذي أعاد إلى الأذهان حوادث مقتل إخوته السابقين الذين لقوا مصرعهم في ظروف يلفها الغموض وتدور حولها كثير من علامات الاستفهام.”

وفاة الشيخ سعيد بن زايد ليست الأولى

ولفت التقرير إلى حادث وفاة الشيخ ناصر بن زايد الغامض عام 2008.

وقال:”إذ تحطمت طائرة الشيخ ناصر بن زايد نتيجة خلل فني في الخليج عام 2008 وتم طي صفحته.”

واستطرد:”أما أحمد بن زايد الذي كان من المنتظرين أن يتقلد خلافة الإمارة بعد أخيه الشيخ خليفة بن زايد، فموته لم يكن أقل غرابة من موت أخيه ناصر.”

فقد سقطت طائرته في المغرب عام 2010، نتيجة خلل فني أصاب الطائرة أيضا.

والغريب أنه لم تطالب الإمارات حينها فتح تحقيق بالحادثة بل عتمت على الأمر واكتفت بحداد رسمي.

وبموت أحمد كان “شيطان العرب” محمد بن زايد، قد تخلص من أبرز المرشحين لخلافة شقيقه خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، ليعين هو في منصب الرئاسة فور تلقي خبر موت خليفة، يقول التقرير.

محمد بن زايد
محمد بن زايد

اغتيال الشيخ خليفة بالبطيء ودور محمد دحلان

أما الشيخ خليفة فقد تخلص منه محمد بن زايد منذ، عام 2014، حيث أُزيح عن مشهد الرئاسة وصار محمد بن زايد وليا للعهد، وهو الحاكم الفعلي للإمارات منذ ذلك الحين.

وأوضح التقرير:”وكانت ذريعة غياب خليفة هو تعرضه لجلطة بحسب الإعلام الرسمي إلا أن الحقيقة هي أن شيطان العرب ـ لقب محمد بن زايد ـ انقلب على شقيقه انقلابا دمويا صامتا.”

حيث وضع شقيقه قيد الإقامة الجبرية واستعان بمستشاره محمد دحلان، لتسميم خليفة بسم “البولونيوم” الذي يقتل بشكل بطيء. وهو السم الذي قتل به الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ليظهر خليفة في مناسبات نادرة بعدها وتظهر عليه علامات المرض وغياب العقل في جريمة دنيئة لا يفعلها حتى العدو بعدوه، بحسب وصف التقرير.

رسائل واضحة يوجهها شيطان العرب

واختتمت منصة “جلاء ميديا” تقريرها بالقول إن حوادث قتل إخوة محمد بن زايد، تشير إلى رسائل واضحة يوجهها “شيطان العرب” لباقي أفراد الأسرة الحاكمة.

وهي “أنه لا خطوط حمراء في سبيل الحكم والسلطة حتى مع الذين يشتركون معه بنفس الدم.”

وتساءل التقرير في نهايته: برأيكم هل استحق محمد بن زايد لقب شيطان العرب بجدارة؟

واليوم السبت، يواصل رئيس الدولة محمد بن زايد تقبل التعازي لليوم الثالث، في قصر المشرف في أبوظبي، من الشيوخ ووفود الدول والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وظهر في مجلس العزاء أيضا بحسب الصور المتداولة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

بالإضافة إلى الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

هل تقف الإمارات وراء انقلاب النيجر؟.. صحيفة جزائرية تكشف تفاصيل خطيرة

تقارير

عبدالمجيد تبون يرفض تعزية محمد بن زايد بوفاة شقيقه.. هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير!

الهدهد

عودة حساب الشيخة مهرة على إنستغرام.. وهذه أول صورة تنشرها ابنة حاكم دبي (شاهد)

الهدهد

أول اتصال بين ابن سلمان وابن زايد بعد أنباء خلافاتهما المستعرة.. ماذا جاء به؟

الهدهد

وفاة سعيد بن زايد الغامضة.. شاهد ما فعله محمد بن زايد مع أبناء أخيه في الجنازة

تقارير

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

الهدهد

محلل ينتقد: زياد النخالة على قناة الغد التابعة لـ”دحلان” .. هجاء ضمني لحماس ونفخاً لـِ”الجهاد”

الهدهد

منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية (شاهد)

تقارير

سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!

الهدهد

سياسي أمريكي: الإمارات تسعى إلى جذب قطر والبحرين لتشكيل حلف ضد السعودية

الهدهد

ضربة أمريكية للحلم الإماراتي..هل تفشل صفقة الصندوق السيادي؟

الهدهد

محلل سياسي سعودي مقرب من ابن سلمان يسخر من الإمارات ويؤكد أنها ليست نداً للمملكة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

داخل غرفة نومها.. ضباط الأسد يفاجئون لمى عباس باقتحام ليلي ومحاولة اعتقال

أطاح بـ بازوم على طريقة السيسي.. ما لا تعرفه عن الجنرال “تشياني” قائد انقلاب النيجر

هل تقف الإمارات وراء انقلاب النيجر؟.. صحيفة جزائرية تكشف تفاصيل خطيرة

الأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها (شاهد)

والد الشيف بوراك يتحدث بالعربية ويفجر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

شاهد ما فعلته العاصفة بعرس جماعي في سلطنة عمان

انقلاب النيجر.. فوضى وحرق مُمتلكات وحياة محمد بازوم في خطر (فيديو)

هانيبال القذافي دخل مرحلة الخطر.. يحتاج لعناية مركزة وقلبه قد يخونه بأي وقت

كارثة بيئية في العراق وصلت حد عبور نهر دجلة سيرا على الأقدام (فيديو)

الخطوط الجوية القطرية تكشف عن أرباح ضخمة حققتها بفضل كأس العالم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC