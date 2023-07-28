مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)

- Advertisement -

وطن- واصلت الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات، مريم حسين، توثيق رحلتها برفقة ابنتها “الأميرة” لبلدها الأم المغرب، والتي وصلت إليها قبل عدة أيام.

ونشرت مريم حسين عبر حسابها على “انستغرام” مجموعة من الصور التي التقطتها لنفسها من مكان إقامتها بجزيرة “أبيزا” الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وظهرت مريم حسين كعادتها بإطلالة جريئة جدا، حيث استندت في إحدى الصور على سور البلكونة مرتدية “هاف ستوميك” بدون جمالة صدر مما كشف ملامح اعضائها الحساسة.

وارتدت مريم حسين في إطلالتها نظارة سوداء مع جيبة على الطراز المغربي مفتوحة بالكامل من الامام، حيث استغلت ذلك بالكشف عن فخذها.

الكشف عن الملابس الداخلية

وفي الصور الثانية التي التقطتها مريم حسين لنفسها عبر المرآة، ظهرت الفنانة المغربية مرتدية نفس الملابس، إلا أن الفتحة التي تميزت بها الجيبة، كشفت عن الملابس الداخلية التي ارتدها.

سخرية المتابعين من إطلالة مريم حسين

الصور التي نشرتها مريم حسين دفعت العديد من المتابعين للسخرية منها، مشيرين إلى أنها تعمدت إبراز مفاتنها الحساسة عمدا.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، علقت إحدى المتابعات مستنكرة ما شاهدته بالقول:” حلماتك مبينين”.

وقال آخر ساخرا:” مريومه ديري بالچ على اغراضج لا تنسرق”.

وزاد آخر بسخريته قائلا:” الكلوت باين بعد هههههههههههههههههههههههه”.