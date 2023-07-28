الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةحياتنامريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)
حياتنا

مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)

مريم حسين تتألق بإطلالة جريئة في رحلتها إلى المغرب: الجمهور يتفاعل

كتب سالم حنفي
مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية
مريم حسين
- Advertisement -

وطن- واصلت الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات، مريم حسين، توثيق رحلتها برفقة ابنتها “الأميرة” لبلدها الأم المغرب، والتي وصلت إليها قبل عدة أيام.

ونشرت مريم حسين عبر حسابها على “انستغرام” مجموعة من الصور التي التقطتها لنفسها من مكان إقامتها بجزيرة “أبيزا” الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وظهرت مريم حسين كعادتها بإطلالة جريئة جدا، حيث استندت في إحدى الصور على سور البلكونة مرتدية “هاف ستوميك” بدون جمالة صدر مما كشف ملامح اعضائها الحساسة.

وارتدت مريم حسين في إطلالتها نظارة سوداء مع جيبة على الطراز المغربي مفتوحة بالكامل من الامام، حيث استغلت ذلك بالكشف عن فخذها.

مريم حسين ترتدي نظارة سوداء مع جيبة على الطراز المغربي مفتوحة بالكامل من الامام
مريم حسين ترتدي نظارة سوداء مع جيبة على الطراز المغربي مفتوحة بالكامل من الامام
مريم حسين ترتدي نظارة سوداء
مريم حسين ترتدي نظارة سوداء

الكشف عن الملابس الداخلية

وفي الصور الثانية التي التقطتها مريم حسين لنفسها عبر المرآة، ظهرت الفنانة المغربية مرتدية نفس الملابس، إلا أن الفتحة التي تميزت بها الجيبة، كشفت عن الملابس الداخلية التي ارتدها.

مريم حسين تكشف عن الملابس الداخلية
مريم حسين تكشف عن الملابس الداخلية

سخرية المتابعين من إطلالة مريم حسين

الصور التي نشرتها مريم حسين دفعت العديد من المتابعين للسخرية منها، مشيرين إلى أنها تعمدت إبراز مفاتنها الحساسة عمدا.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، علقت إحدى المتابعات مستنكرة ما شاهدته بالقول:” حلماتك مبينين”.

وقال آخر ساخرا:” مريومه ديري بالچ على اغراضج لا تنسرق”.

وزاد آخر بسخريته قائلا:” الكلوت باين بعد هههههههههههههههههههههههه”.

المصدرانستجرام ، وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

مريم حسين عارية داخل مركز تجميل وسيارة باربي في انتظارها (فيديو)

حياتنا

مريم حسين بمايوه أطفال وتنشر صورة نساء عاريات الصدر مع أغنية سعد لمجرد (شاهد)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة باربي المذهلة والجريئة.. صدرها كاد ينفجر (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تحقن مؤخرتها الصغيرة بالفيلر وتوثق العملية (فيديو)

حياتنا

مريم حسين ترقص بالهوت شورت في إسبانيا.. بلوزتها أطول منه (فيديو)

حياتنا

ماذا تفعل مريم حسين داخل حلبة مصارعة الثيران؟ (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تهز صدرها بطريقة فاضحة من أجل أغنية هيفاء وهبي الجديدة (فيديو)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة أنثوية صارخة بفستان مفتوح من الصدر حتى السرة كشف المستور (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تروج لعطرها الجديد بطريقة مثيرة وتتحدث عن أثره على الأعضاء التناسلية (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تقدم إعلاناً مثيراً لعطرها وتضرب مؤخرتها لاستدعاء كلبها (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تروج لعيادة تجميل بصورة امرأة عارية وتقلد كيم كارداشيان بمنحنياتها! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“معز السالمي”.. إمام تونسي عزلته السلطات بعد خطبة جمعة ناقدة

تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

فيديو مؤثر للشيخ سلمان العودة يجيب فيه على سؤال نجله: “ليش أمي ماتت وهي أصغر منك؟”

وفاة مستشار الملك سلمان .. من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود! (صور)

هبة نور في إطلالة أنثوية طاغية بفستان سواريه بدون حمالة صدر كشف المستور (شاهد)

وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم “فرانس24” وتصفها بقناة “الزبالة والحثالة” لهذا السبب!

رسمياً.. رياض محرز يدخل “قلعة الكؤوس” والسيتي يعلن “الوداع”

مريم الدباغ في إطلالة مثيرة كشفت ما لم يظهر سابقا ومتابعون يذكرونها بموت الغفلة (شاهد)

لمستخدمي آيفون.. إليكم 4 حيل على الهاتف لتحسين الإنتاجية في العمل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC