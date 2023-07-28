الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةحياتنامريم الدباغ في إطلالة مثيرة كشفت ما لم يظهر سابقا ومتابعون يذكرونها...
حياتنا

مريم الدباغ في إطلالة مثيرة كشفت ما لم يظهر سابقا ومتابعون يذكرونها بموت الغفلة (شاهد)

مريم الدباغ تتألق بإطلالة جريئة: الجدل يتصاعد حول مظهرها الجديد والجريء"

كتب سالم حنفي
مريم الدباغ في إطلالة مثيرة كشفت ما لم يظهر سابقا ومتابعون يذكرونها بموت الغفلة
مريم الدباغ
- Advertisement -

وطن- لا تتوانى العارضة والمؤثرة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مريم الدباغ، عن إثارة الجدل في صفوف متابعيها، بسبب إطلالاتها الجريئة التي اعتادوا عليها.

وظهرت مريم الدباغ بإطلالة مثيرة جدا، مرتدية مايوه سباحة “بيكيني” أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.

وتميز البكيني الذي ارتدته مريم الدباغ في إطار حملة ترويجية للشركة المحلية المنتجة “فولك آكتيف وير”، بفتحته الواسعة من الامام، حيث كشف البطن والكثير من الصدر، على الرغم من محاولة مداراته بحمالة صدر صغيرة.

مريم الدباغ مرتدية مايوه سباحة "بيكيني" أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.
مريم الدباغ مرتدية مايوه سباحة “بيكيني” أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.
مريم الدباغ مرتدية مايوه سباحة "بيكيني" أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.
مريم الدباغ مرتدية مايوه سباحة “بيكيني” أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.

انتقادات المتابعين لجرأة مريم الدباغ

وتسببت مريم الدباغ في آخر إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” بانتقادات واسعة لها من قبل متابعيها الذين أغضبهم جرأتها التي وصفوها بـ”الوقحة”، مذكرين إياها بأنها مسلمة وأن المسلمين يمرون بذكرى فضيلة هذه الأيام وهي ذكرى عاشوراء.

وفي هذا السياق، انتقدت متابعة تدعى “حنين” إطلالة مريم الدباغ بهذا الشكل الجريء، قائلة:” ليلة موسم عاشوراء انتي مسلمة الطف بينا يا ربي”.

من جانبه، قال المتابع أبو أحمد محمود:” يارب يهديكي ويهدي كل اخواتي المسلمات للحجاب الإسلامي ويهدينا لطريق الجنة”.

- Advertisement -

تذكير بموت الغفلة

أما حسام بولبدة فقال:” الدنيا فانية علبالي راح تشوفي كومنتار تاعي مي يجي نهار وتندمي على كل وقت ضيعتيه ومصليتش”.

وذكرتها متابعة بالموت قائلة:” ايماجيني هكا وتموت موت غفلة..يعني قوليلي باه راح تقابلي ربي برك والله ربي يهديك برك”.

المصدرانستجرام ، وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

مريم الدباغ ترقص في حضن شاب مغربي ولم تقاوم وسامته.. شاهد ماذا فعلت؟ (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ على خطى سلمى حايك.. فيديو مثير من تحت الماء يكشف المستور (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ تستعرض جسدها بالبكيني في أشهر فنادق الجزائر (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تحتفل بـ استقلال الجزائر بملهى ليلي بعزف النشيد الوطني مع الشمبانيا (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ تريد بلوغ يوم عرفة بالبيكيني (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ ترقص بإثارة بمايوه خيط ووشم على أعضائها الحساسة ينكشف بوضوح! (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تضع واقي شمس على عضوها الأنثوي أمام الكاميرا دون خجل (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تشعل نار متابعيها بـ بيكيني أحمر ناري فاضح كشف المستور (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ في أكثر إطلالاتها إثارة.. صدرها كاد أن يسقط من البكيني العاري! (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ تسبح بملابس فاضحة للغاية! (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ بفوطة استحمام فقط أمام الملايين للتسويق لملابس البحر! (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تروج للسياحة في تونس شبه عارية! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وفاة مستشار الملك سلمان .. من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود! (صور)

هبة نور في إطلالة أنثوية طاغية بفستان سواريه بدون حمالة صدر كشف المستور (شاهد)

وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم “فرانس24” وتصفها بقناة “الزبالة والحثالة” لهذا السبب!

رسمياً.. رياض محرز يدخل “قلعة الكؤوس” والسيتي يعلن “الوداع”

لمستخدمي آيفون.. إليكم 4 حيل على الهاتف لتحسين الإنتاجية في العمل

تصرف مثير .. لاعبة تخلع قميصها وتسجد احتفالاً بهدف سجلته في كأس العالم (شاهد)

ضربة لابن سلمان.. ماذا فعل انخفاض عائدات النفط باقتصاد السعودية؟

قناة الشعوب تكشف أسباب إلغاء زيارة السيسي لتركيا ومفاجأة صادمة

ممارسة هذا النشاط لمدة 5 دقائق يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32٪

أول اتصال بين ابن سلمان وابن زايد بعد أنباء خلافاتهما المستعرة.. ماذا جاء به؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC