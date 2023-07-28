مريم الدباغ في إطلالة مثيرة كشفت ما لم يظهر سابقا ومتابعون يذكرونها بموت الغفلة (شاهد)

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وطن- لا تتوانى العارضة والمؤثرة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مريم الدباغ، عن إثارة الجدل في صفوف متابعيها، بسبب إطلالاتها الجريئة التي اعتادوا عليها.

وظهرت مريم الدباغ بإطلالة مثيرة جدا، مرتدية مايوه سباحة “بيكيني” أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.

وتميز البكيني الذي ارتدته مريم الدباغ في إطار حملة ترويجية للشركة المحلية المنتجة “فولك آكتيف وير”، بفتحته الواسعة من الامام، حيث كشف البطن والكثير من الصدر، على الرغم من محاولة مداراته بحمالة صدر صغيرة.

انتقادات المتابعين لجرأة مريم الدباغ

وتسببت مريم الدباغ في آخر إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” بانتقادات واسعة لها من قبل متابعيها الذين أغضبهم جرأتها التي وصفوها بـ”الوقحة”، مذكرين إياها بأنها مسلمة وأن المسلمين يمرون بذكرى فضيلة هذه الأيام وهي ذكرى عاشوراء.

وفي هذا السياق، انتقدت متابعة تدعى “حنين” إطلالة مريم الدباغ بهذا الشكل الجريء، قائلة:” ليلة موسم عاشوراء انتي مسلمة الطف بينا يا ربي”.

من جانبه، قال المتابع أبو أحمد محمود:” يارب يهديكي ويهدي كل اخواتي المسلمات للحجاب الإسلامي ويهدينا لطريق الجنة”.

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تذكير بموت الغفلة

أما حسام بولبدة فقال:” الدنيا فانية علبالي راح تشوفي كومنتار تاعي مي يجي نهار وتندمي على كل وقت ضيعتيه ومصليتش”.

وذكرتها متابعة بالموت قائلة:” ايماجيني هكا وتموت موت غفلة..يعني قوليلي باه راح تقابلي ربي برك والله ربي يهديك برك”.