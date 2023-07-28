لذوي البصر الحاد.. اكتشف العنصر الخفي في هذا الوهم البصري الذي حله 2% فقط!

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وطن- يمكن أن تكون الأوهام البصرية صعبة الفهم حقًا في البداية، إلا أنها يمكن أن تصنع العجائب للعديد من المهارات، سواء كانت متعلقة باختبار معدل الذكاء أو الصبر.

الآن لدينا أحدث صورة حيرت الناشطين الفاعلين على الإنترنت خلال الأيام الماضية لأنها تبدو وكأنها صورة عادية.

وللوهلة الأولى في هذا الوهم البصري، سترى ورقة خضراء فارغة، لكنك ستندهش عندما تعرف أن هناك بالفعل يرقة في مكان ما.

وعندما تكتشف الحشرة الصغيرة، ستدرك بعد ذلك كيف كانت مختبئة على مرأى من الجميع دون أن يلاحظها الغالبية من المشاهدين.

والآن: هل تعتقد أنه يمكنك العثور عليها؟ احصل على مؤقت وشاهد مدى السرعة التي يمكنك القيام بها .

2% فقط استطاعوا اكتشافها في وقت قصير

يبدو أن 2٪ فقط من الأشخاص يجدون اليرقة في وقت سريع، وفقا لصحيفة “ديلي ستار” التي نشرت هذا الوهم البصري.

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ابدأ بفحص الورقة بأكملها، والنظر عن كثب في التفاصيل.

قد تخدعك عيناك ولكنها موجودة بمجرد أن تركز حقًا على الصورة.

الإجابة

إذا انتهى وقتك، انظر إلى الصورة في لاسفل وستجد اليرقة المخفية هناك.

وهنا ترى أن الوريد الرئيسي للورقة هو المكان الذي تختبئ فيه الحشرة المزعجة.