تصرف مثير .. لاعبة تخلع قميصها وتسجد احتفالاً بهدف سجلته في كأس العالم (شاهد)

وطن – أثارت أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات، الجدل، بعد احتفالها بتسجيلها الهدف الثالث لمنتخب بلادها في الدقيقة 72 من عمر المباراة أمام الدولة المضيفة أستراليا في كأس العالم للسيدات، لتمنح نيجيريا فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة.

وكان على أسيسات أوشوالا أن تشاهد المباراة يائسةً من مقاعد بدلاء نيجيريا لمدة ساعة، قبل أن تحصل على فرصة لإطلاق كل طاقتها المكبوتة ضد منتخب أستراليا في كأس العالم للسيدات.

فدخلت مهاجمة برشلونة المباراة في الدقيقة 63 وتقدمت نيجيريا بعد دقيقتين للمرة الأولى، 2-1.

خلال تسع دقائق، سجلت أوشوالا هدفًا حسم الفوز المفاجئ، وأشعلت احتفالها بخلع قميصها، والسجود على أرض الملعب، وتركت أستراليا في سيناريو يجب الفوز فيه للبقاء في كأس العالم.

بعد الخسارة 3-2، يحتاج منتخب أستراليا الذي يعاني من إصابات المهاجمة “سام كير” والبديلة “ماري فاولر” إلى الفوز على بطلة الأولمبياد كندا في ملبورن يوم الاثنين لضمان حصولها على مكان في الدور الـ16.

بدأت نيجيريا وكندا بالتعادل 0-0 والآن لديهما أربع نقاط.

أستراليا لديها ثلاث نقاط من فوزها الافتتاحي 1-0 على أيرلندا.

وتواجه نيجيريا الآن أيرلندا التي لم تفز بعد، والتي تشارك لأول مرة في البطولة.

مدرب نيجيريا: أوشوالا قوة بدنية كبيرة

قال مدرب نيجيريا “راندي والدروم” إنه أبقى أوشوالا على مقاعد البدلاء في بداية المباراة لإدارة إصابتها طويلة الأمد، ولكنه كان ينوي دائمًا اشراكها عندما تكون الحاجة ماسة.

وقال المدرب: “هي قوة بدنية كبيرة. يمكنها خلق مشاكل – الهدف الثالث كان رائعاً”.

واضاف: “هي مثل أي لاعب، تريد أن تكون في الملعب طوال الوقت، لكنني قلت لها إنه يمكنها أن تشارك في الـ30 دقيقة الأخيرة وتصنع الفرق”.وفق موقع “sandiegouniontribune”

اللحظة الحاسمة ضد الأستراليين كانت في الدقيقة 72 عندما هاجمت أوشوالا، وأحرزت بقدمها اليمنى هدف الفوز.

وخلعت أوشوالا قميصها وركضت إلى الركن الأيمن للاحتفال بتسجيلها. لكنها حصلت على بطاقة صفراء.