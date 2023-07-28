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تصرف مثير .. لاعبة تخلع قميصها وتسجد احتفالاً بهدف سجلته في كأس العالم (شاهد)

سجلت اللاعبة الهدف الثالث لمنتخب بلادها في الدقيقة 72 من عمر المباراة أمام الدولة المضيفة أستراليا في كأس العالم للسيدات، لتمنح نيجيريا فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة

أنس السالم
كتب أنس السالم
لاعبة منتخب نيجيريا للسيدات تخلع قميصها وتسجد في الملعب احتفالاً بتسجيلها هدفاً
أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات تسجد احتفالاً بتسجيلها هدف الفوز في شباك أستراليا

وطن – أثارت أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات، الجدل، بعد احتفالها بتسجيلها الهدف الثالث لمنتخب بلادها في الدقيقة 72 من عمر المباراة أمام الدولة المضيفة أستراليا في كأس العالم للسيدات، لتمنح نيجيريا فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة.

وكان على أسيسات أوشوالا أن تشاهد المباراة يائسةً من مقاعد بدلاء نيجيريا لمدة ساعة، قبل أن تحصل على فرصة لإطلاق كل طاقتها المكبوتة ضد منتخب أستراليا في كأس العالم للسيدات.

فدخلت مهاجمة برشلونة المباراة في الدقيقة 63 وتقدمت نيجيريا بعد دقيقتين للمرة الأولى، 2-1.

خلال تسع دقائق، سجلت أوشوالا هدفًا حسم الفوز المفاجئ، وأشعلت احتفالها بخلع قميصها، والسجود على أرض الملعب، وتركت أستراليا في سيناريو يجب الفوز فيه للبقاء في كأس العالم.

سجود أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات احتفالاً بهدف الفوز في مرمى أستراليا
سجود أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات احتفالاً بهدف الفوز في مرمى أستراليا

بعد الخسارة 3-2، يحتاج منتخب أستراليا الذي يعاني من إصابات المهاجمة “سام كير” والبديلة “ماري فاولر” إلى الفوز على بطلة الأولمبياد كندا في ملبورن يوم الاثنين لضمان حصولها على مكان في الدور الـ16.

أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات
أسيسات أوشوالا مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات

بدأت نيجيريا وكندا بالتعادل 0-0 والآن لديهما أربع نقاط.

أستراليا لديها ثلاث نقاط من فوزها الافتتاحي 1-0 على أيرلندا.

وتواجه نيجيريا الآن أيرلندا التي لم تفز بعد، والتي تشارك لأول مرة في البطولة.

مدرب نيجيريا: أوشوالا قوة بدنية كبيرة

قال مدرب نيجيريا “راندي والدروم” إنه أبقى أوشوالا على مقاعد البدلاء في بداية المباراة لإدارة إصابتها طويلة الأمد، ولكنه كان ينوي دائمًا اشراكها عندما تكون الحاجة ماسة.

أسيسات أوشوالا جلست ساعة على دكة البدلاء
أسيسات أوشوالا جلست ساعة على دكة البدلاء

وقال المدرب: “هي قوة بدنية كبيرة. يمكنها خلق مشاكل – الهدف الثالث كان رائعاً”.

واضاف: “هي مثل أي لاعب، تريد أن تكون في الملعب طوال الوقت، لكنني قلت لها إنه يمكنها أن تشارك في الـ30 دقيقة الأخيرة وتصنع الفرق”.وفق موقع “sandiegouniontribune

اللحظة الحاسمة ضد الأستراليين كانت في الدقيقة 72 عندما هاجمت أوشوالا، وأحرزت بقدمها اليمنى هدف الفوز.

وخلعت أوشوالا قميصها وركضت إلى الركن الأيمن للاحتفال بتسجيلها. لكنها حصلت على بطاقة صفراء.

حصلت أوشوالا على بطاقة صفراء لخلعها قميصها للاحتفال بتسجيلها الهدف
حصلت أوشوالا على بطاقة صفراء لخلعها قميصها للاحتفال بتسجيلها الهدف
المصدروطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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