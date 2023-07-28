الجمعة, يوليو 28, 2023
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قناة الشعوب تكشف أسباب إلغاء زيارة السيسي لتركيا ومفاجأة صادمة

قال السفير التركي لدى القاهرة قال إن اللقاء المرتقب الذي سيجمع أردوغان والسيسي سيكون قريبا، رافضا الإفصاح عن موعد بعينه لعقد الاجتماع

كتب باسل سيد
أسباب إلغاء زيارة السيسي لتركيا
أسباب إلغاء زيارة السيسي لتركيا
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وطن- أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد إلغاء زيارة كان من المقرر أن يجريها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان السيسي قد أجّل زيارته إلى تركيا التي كان قد جرى الحديث بشأن إجرائها أمس الخميس، وذلك بحجة حضور القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ.

أسباب إلغاء زيارة السيسي لتركيا

وكشفت مصادر خاصة لقناة “الشعوب“، عن أسباب إلغاء الزيارة قائلة إن هناك خلافات مثارة بين الجانبين تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها الدور الذي تسعى تركيا للقيام به في الملف الفلسطيني، وذلك بعد استقبال أردوغان لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالتزامن مع لقاء مع رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية.

استقبال أردوغان لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
استقبال أردوغان لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وتقول المصادر إنّ القاهرة تعتبر هذا الملف تابعا لها، حيث شعر السيسي بحالة من الغضب من الدور التركي في هذا الصدد.

ووفق المصادر، فإنّ السبب الثاني يكمن في مساعي تركيا تمرير غاز حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى أوروبا عبر أراضيها، وهو ما يؤثر على اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا عن طريق مصر.

أما السبب الثالث وفق المصادر، هو عدم استجابة تركيا للمطالب المصرية المتعلقة باتخاذ إجراءات نحو قيادات المعارضة في تركيا.

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وكان من المفترض وفق العديد من التقارير الإعلامية، أن يُجري السيسي زيارة مهمة إلى تركيا أمس الخميس، إلا أنّ السيسي شارك بالأمس في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ، ما أثار تكهنات واسعة عن زيارة السيسي لتركيا.

السفير التركي يعلن انعقاد اللقاء قريبا

في سياق متصل، قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن، إن اللقاء المرتقب الذي سيجمع أردوغان والسيسي سيكون قريبا، رافضا الإفصاح عن موعد بعينه لعقد الاجتماع.

السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن
السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن

وصرح السفير التركي، بأن اللقاء بين السيسي وأردوغان سيبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

استعادة العلاقات المصرية التركية

يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.

مصافحة أردوغان والسيسي في مونديال قطر
مصافحة أردوغان والسيسي في مونديال قطر

وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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