الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةالهدهدعودة حساب الشيخة مهرة على إنستغرام.. وهذه أول صورة تنشرها ابنة حاكم...
الهدهد

عودة حساب الشيخة مهرة على إنستغرام.. وهذه أول صورة تنشرها ابنة حاكم دبي (شاهد)

الشيخة مهرة تعود إلى إنستغرام بعد الزفاف: تشارك صوراً من الحفل وتحظى بترحيب واسع من المتابعين

كتب فهمي الورغمي
عودة حساب الشيخة مهرة على إنستغرام.. وهذه أول صورة تنشرها ابنة حاكم دبي
الشيخة مهرة
- Advertisement -

وطن- عودة مفاجئة لحساب الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم -حاكم دبي- على موقع “إنستغرام”، حظيت بتفاعل وترحيب واسعين في أوساط متابعيها، بعد أيام من إغلاقه دون أي سابق إنذار.

وعاد حساب الشيخة مهرة (29 عاماً) للظهور لأول مرة، بعد أسبوع تقريباً من إغلاقه، وشارك ألبوم صور جديدة من حفل زفافها في 05 يونيو الماضي، على الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.

وأطلت الشيخة مهرة بفستان زفافها الذي حمل توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي مع طرحة طويلة من التل المطرز، وزينت العروس إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة الماسية.

حفل زفاف الشيخة مهرة على الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.
حفل زفاف الشيخة مهرة على الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.
الشيخة مهرة و الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.
الشيخة مهرة و الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.

وخطفت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وزوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم الأنظار إليهما بعد الزفاف، بفضل مشاركتهما لصور من الزفاف ظهرا فيها معا، وعكست الصور الرقي والفخامة.

وكان العروسان قد تزوّجا بحضور كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل الزفاف الذي أقيم بقاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

من هي الشيخة مهرة؟

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم هي بطلة أولمبية في الفروسية، ونشطة في الأعمال الخيرية. ولدت في 26 أبريل 1994 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

- Advertisement -
تشتهر الشيخة المهرة بحبها للخيل ولعالم الفروسية
تشتهر الشيخة المهرة بحبها للخيل ولعالم الفروسية
الشيخة مهرة وحصانها
الشيخة مهرة وحصانها
الشيخة مهرة فارسة الصحراء
الشيخة مهرة فارسة الصحراء

تشتهر الشيخة المهرة بحبها للخيل ولعالم الفروسية، وترجمت ذلك من خلال مشاركتها في المسابقات النسائية حتى لقبت بفارسة الصحراء.

لديها اهتمامات خاصة بالعمل الخيري والاجتماعي حيث تساهم على نحو منظم في قضايا مثل الاستدامة البيئية وتمكين المرأة ومساعدة المحتاجين ودعم المواهب المحلية.

المصدرانستجرام ، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أول اتصال بين ابن سلمان وابن زايد بعد أنباء خلافاتهما المستعرة.. ماذا جاء به؟

الهدهد

وفاة سعيد بن زايد الغامضة.. شاهد ما فعله محمد بن زايد مع أبناء أخيه في الجنازة

تقارير

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

الهدهد

منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية (شاهد)

تقارير

سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!

الهدهد

سياسي أمريكي: الإمارات تسعى إلى جذب قطر والبحرين لتشكيل حلف ضد السعودية

الهدهد

ضربة أمريكية للحلم الإماراتي..هل تفشل صفقة الصندوق السيادي؟

الهدهد

محلل سياسي سعودي مقرب من ابن سلمان يسخر من الإمارات ويؤكد أنها ليست نداً للمملكة (شاهد)

الهدهد

من هو سلطان المنصوري الذي عينته قطر سفيرا لها لدى الإمارات؟

الهدهد

هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)

تقارير

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

الهدهد

جنون ميليشيا الإمارات.. “متوفاة” تزور ابنها المعتقل في سجون المجلس الانتقالي باليمن

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عرين الأسود توجّه 3 رسائل قوية في ذكرى استشهاد مؤسسها “العزيزي”

فيديو مبتعث سعودي يستغيث.. محمد مطر الشلوي اختفى في المملكة عائداً من أستراليا

عفراء حمشو تواصل إطلالاتها النارية وتنقذ نفسها من سقوط فستانها في آخر لحظة (شاهد)

إعدام امرأة في سنغافورة للمرة الأولى منذ 20 عاما.. ما الجريمة التي تسبّبت في مقتلها؟

عشيقة بوتين على علاقة بأحد حراسها ورد فعل غريب منه على الأمر!

غرق المصارعة التونسية هديل كحولي يفجع عائلتها.. وتفاصيل انتشال جثتها

“معز السالمي”.. إمام تونسي عزلته السلطات بعد خطبة جمعة ناقدة

مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)

تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC