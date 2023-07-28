عودة حساب الشيخة مهرة على إنستغرام.. وهذه أول صورة تنشرها ابنة حاكم دبي (شاهد)

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وطن- عودة مفاجئة لحساب الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم -حاكم دبي- على موقع “إنستغرام”، حظيت بتفاعل وترحيب واسعين في أوساط متابعيها، بعد أيام من إغلاقه دون أي سابق إنذار.

وعاد حساب الشيخة مهرة (29 عاماً) للظهور لأول مرة، بعد أسبوع تقريباً من إغلاقه، وشارك ألبوم صور جديدة من حفل زفافها في 05 يونيو الماضي، على الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.

وأطلت الشيخة مهرة بفستان زفافها الذي حمل توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي مع طرحة طويلة من التل المطرز، وزينت العروس إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة الماسية.

وخطفت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وزوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم الأنظار إليهما بعد الزفاف، بفضل مشاركتهما لصور من الزفاف ظهرا فيها معا، وعكست الصور الرقي والفخامة.

وكان العروسان قد تزوّجا بحضور كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل الزفاف الذي أقيم بقاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

من هي الشيخة مهرة؟

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم هي بطلة أولمبية في الفروسية، ونشطة في الأعمال الخيرية. ولدت في 26 أبريل 1994 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

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تشتهر الشيخة المهرة بحبها للخيل ولعالم الفروسية، وترجمت ذلك من خلال مشاركتها في المسابقات النسائية حتى لقبت بفارسة الصحراء.

لديها اهتمامات خاصة بالعمل الخيري والاجتماعي حيث تساهم على نحو منظم في قضايا مثل الاستدامة البيئية وتمكين المرأة ومساعدة المحتاجين ودعم المواهب المحلية.