عفراء حمشو تواصل إطلالاتها النارية وتنقذ نفسها من سقوط فستانها في آخر لحظة (شاهد)

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وطن- تواصل العارضة والممثلة السورية عفراء حمشو إشعال نار متابعيها بإطلالتها المثيرة التي لا تتوقف نهائيا.

وفي آخر إطلالاتها عبر حسابها على “انستغرام“، نشرت عفراء حمشو تفاصيل خضوعها لجلسة تصوير داخل الفندق الذي تقيم فيه بدبي.

وظهرت عفراء حمشو وهي تجلس على أريكة داخل الغرفة مع إطلالة مائية في الخلفية، مرتدية فستان أو توب قصير باللون البيج بدون حمالات صدر.

وفي الصورة، أضافت عفراء حمشو لمساتها المثيرة عبر الإيحاء بمحاولتها من التوب من السقوط حتى لا يكشف صدرها.

وفي صورة جريئة أيضا ظهرت عفراء حمشو وهي تجلس مربعة على الأريكة، حاملة بيدها مجلة تتصفحها، في حين تعمدت كشف صدرها الأيسر بأكثر من اللازم.

إثارة أكثر

وفي صورتها الأخير، ظهرت عفراء حمشو وهي مستلقية على ظهرها على الاريكية موجهة راسها نحو الأسفل وراففعة رجليها للأعلى مسندة إياها على زجاج الشباك.

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ولمزيد من الإثارة، أسدلت العارضة السورية شعرها للأسفل وقامت بتغطية وجهها بالمجلة التي كانت بين يديها، مطلقة العنان لمتابعها لتمحيص صدرها العاري.

متابعون يسيدون بجمال عفراء حمشو

وعقب نشرها للصور، انهالت عبارات المديح التي تتغنى بجمالها وبأنوثتها، حيث قال أحد المتابعين:” ان لم ترى شيئاً جميل اليوم …. فهذه الاجمل”.

من جانبها قال متابع آخر:” الله يعين شعوره اللي بصور فيكي”.

وكان التعليق الأكثر الأبرز لفتاة قالت فيه:” اقسم بالله لو عاش نيوتن في زماننا هذه لإخترع قانون الجاذبية منكي”.