عرين الأسود توجّه 3 رسائل قوية في ذكرى استشهاد مؤسسها “العزيزي”

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وطن – وجّهت مجموعات عرين الأسود في نابلس، 3 رسائل، في الذكرى الأولى لاستشهاد مؤسس المجموعات الشهيد محمد العزيزي ورفيقه عبود صبح الذين استشهدا في اشتباك مسلح مع قوات اسرائيلية خاصة بحارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس العام 2022.

وقالت عرين الأسود إن مقاتليها بعد مرور عام على اغتيال مؤسسيها إزدادوا “قوة وصلابة وإيمانًا بأن الطريق الذي إختاروه هو الطريق الصحيح وهو الأسرع والأسلم للتحرير”.

وجاء في نصّ بيان عرين الأسود كما نشرت عبر قناتها في تليغرام:

الرسالة الأولى .. “نحن نواة لمقاومة شاملة لا تتبع لحزب”

لأبناء شعبنا من مدينة نابلس جبل النار، الى كل أبناء شعبنا في كافة المدن والمخيمات والقرى والداخل المحتل والشتات إينما حلُّوا نقول لكم يا تاج رؤوسنا ونبض قلوبنا يا شعبنا الذي لم يذق طعم الراحة منذ عشرات السنين لنتوحد جميعا خلف مقاومتنا أيًا كان الإنتماء وأيًا كان المسمى لنتوحد جميعا أمام ما يحاك لقضيتنا من مؤامرات أكبر بكثير مما دبر لهذه القضية في أي وقت مضى.

فقد تآمر على شعبنا العالم كل وغضَّ الطرف عن حق هذا الشعب بالعيش على أرضه وعودة لاجئيه الذين شردوا دون سبب في ليلة وضحاها، الشعب الوحيد في العالم الذي ما زالت أرضه محتلة وفي نفس الوقت يبارَك هذا الإحتلال من العالم سرا وعلنا، هذا العالم الساقط هو نفسه الذي يتباكى ويدعم أوكرانيا في حقها وحق شعبها بالدفاع عن نفسه ويحارب أي جهه تدعم أي فلسطيني في حقه بالدفاع عن نفسه وأرضه وشعبه .

شعبنا العظيم، أمام حجم قضيتنا وعظمها دينيا ووطنيا وأمام حجم تضحيات أبناء شعبنا على مدار مائة عام وأمام حجم دماء هذا الشعب التي سالت على هذه الأرض أو التي سالت خارج حدود هذه الأرض دفاعا عن هذه القضية وأمام تضحيات مئات الاف الأسرى على مدار سنين وعذاباتهم وعذابات ذويهم وأمام سكوت العالم وعقمه وقصر يده ولسانه في أن يكون منصفا لابناء شعبنا ولو حتى بالكلمه أمام كل ذلك نقول حق علينا ووجب علينا أن نتوحد خلف المقاومة وأن تتوحد كلمتنا وأن ننبذ خلافاتنا السياسية والحزبية الضيقة .

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فالقضية أكبر من أي شي وهي كل شيء فلسطين اكبر من الجميع وهنا يقول أبناء العرين لشعبنا نحن عاهدنا الله وعاهدناكم أن نكون نواةً لمقاومة شاملة لا تتبع لحزب تضم تحت جناحيها كافة ألوان الطيف الفلسطيني لا إبتغاء فيها ولا وجهه الا (الله والوطن) فقط ومادون ذلك مسميات لا يؤمن العرين بها على الإطلاق.

الرسالة الثانية “للعدو.. أخفى عنك العرين كل شي”

نقول لك سيعبر أبناء العرين وجند العرين كخيط من شمس لن تستطيع إيقافهم ولن تعلم من أين وكيف ومتى ستوجه لك الضربة تلو الأخرى.

لقد أخفى عنك العرين كل شي قادته وجنده ووسائله. أنت الآن وعلى عكس إستراجيتك قديما تنام ولا تعلم من أين ومتى ستأتيك الضربة وهذا بحد ذاته نجاح لنا وفشل لك.

منذ أكثر من أربعة أشهر تنفذ العمليات ضد جنودك والمستوطنين والحواجز العسكرية دون أي إعلان، ولكنك تعلم علم اليقين وتخفي على شعبك أن المقاومة في الضفة الغربية أعَّدت وتعد وهي في تطور مستمر وأنها توجه لك الضربات والمفاجئات واحدة تلو الأخرى.

نعدك بمزيد من الضربات، ونعد لك المفاجئات كما تفاجأت في شارع تل في نابلس وتفاجأت في مخيم جنين وتفاجأت في نور شمس وتفاجأت في عملية عيلي وعملية جرزيم التي نفذها الشهداء العظام الخراز وسلامة والعارضة، وأنت تعلم ماخفي فيها أعظم، وها انت الآن لا تعلم ماذا بعد، ولكن نقول لك سيعبر المقاومون ويعبر جند العرين كما تتسلل خيوط الشمس يعبرون من كل مكان لا تتوقعه.

الرسالة الثالثة .. “اخترنا الصمت”

لمقاتلين مجموعات عرين الأسود والفصائل المسلحة نقول لكم في زمن كثرة الكلام وكثرة البيانات وكثرة القنوات الوهمية حق علينا أن نصمت جميعا وأن يكون الحديث فقط للميدان والبنادق نحاورهم هناك فقط باللغة التي يفهمها العدو لغة الدم والحراب.

نحن إخترنا الصمت، هذا الصمت المرعب أجدى وأقوى وأنجع من الاف الكلمات القول قول البنادق القول قول البنادق القول قول البنادق.

لا بيانات قدر الإمكان ولا عروض مسلحة على الإطلاق.كما جاء في عرين الأسود في ذكرى استشهاد مؤسسها

وفي ختام بيانها، وجهت عرين الأسود، رسالة لعائلة “العزيزي” -عائلة مؤسس المجموعات الشهيد محمد العزيزي-: هؤلاء الكرام أبناء الكرام أعزكم الله وأكرمكم الله بالقدر الذي آوى فيه أبو صالح كل مطارد بالقدر الذي احتضنتم فيه المقاومة قبل إستشهاد أبو صالح وبعده فقدمتم الشهيد والأسير والمطارد كفاكم ماقدتم فقد صدقتم الوعد والعهد وأديتم الأمانه وأجركم على الله.

وشددت على أنه “واهم ثم واهم ثم واهم من يظن أن العرين ينتهي أو انه يعلم شيء عن العرين”.