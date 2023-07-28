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حياتنا

صور تكشف خيانة طارق العريان لأصالة قبل طلاقهما الرسمي بأشهر! (شاهد)

احتفل طارق العريان بالذكرى الرابعة لعلاقته مع نيكول سعفان ونشر عبر حسابه في انستغرام صوراً لهما بالمناسبة وهو ما اعتبره الجمهور اعترافاً صريحاً بخيانته أصالة

كتب أنس السالم
خيانة طارق العريان لزوجته أصالة
أصالة أعلنت انفصالها رسمياً عن طارق العريان في 17 من كانون ثاني/يناير 2020
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وطن – فجّر المخرج المصري طارق العريان مفاجأة، متعلقةً بما وصف خيانة أصالة نصري، زوجته السابقة، مع نيكول سعفان التي ارتبط بها بعد طلاقه من الفنانة السورية .

واحتفل طارق العريان بالذكرى الرابعة لعلاقته مع نيكول سعفان، ونشر عبر حسابه في انستغرام، صوراً لهما بالمناسبة.

وأرفق العريان صوره مع سعفان تعليقاً قال فيه: “اربع سنوات معك ولمدى الحياة”.

طارق العريان يفجر مفاجأة ويحتفل بذكرى علاقته بنيكول سعفان
طارق العريان يحتفل بذكرى 4 سنوات على علاقته بنيكول سعفان (انستغرام)

ووفق موقع الفن، فإنّ أصالة أعلنت انفصالها رسمياً عن طارق العريان في 17 من كانون ثاني/يناير 2020، وهو ما يعني أن المخرج المصري كان يخون أصالة قبل 6 أشهر من أعلان انفصالهما.

ووجه متابعون انتقادات للعريان، فكتب أحدهم تعليقا:” سبحان الله الإنسان بيجرح الأخر ويدوس على كرامته ويخون بدون ولا ذرة ندم”.

خيانة طارق العريان لأصالة قبل طلاقهما الرسمي بأشهر watanserb.com
طارق العريان وأصالة

وقال آخر عن خيانة أصالة من طارق العريان: “اصالة ستها وتاج راسها ..خرابة البيوت مع واحد متصابي”. فيما اعتبر متابع ثالث: “ده اعتراف صريح وتأكيد علي أنك خنت أصالة فعلا. يا بجاحتك يا اخي …ربنا يرزقكم علي قد نواياكم أضعاف أضعاف”.

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نيكول سعفان
نيكول سعفان

وعلقت متابعة مهاجمة نيكول سعفان: “ستظل حاملة لقب الكومبارس مدى الحياة لأنها الحقيقة الوحيدة في هذه القصة الوسخة”.حسب تعبيرها

وتساءل البعض: “ايش يجبر بنت انها تضيع شبابها مع عجوز بعمر جدها ؟؟؟!!!. تذكر انك مجرد جسر لتحقيق احلامها (المادية) ثم راح تخونك مع شاب وسيم واصغر منك”.

وكان المخرج طارق العريان أعلن ارتباطه بعارضة أزياء أرمينية سورية تدعى نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن أصالة نصري.

بينما ارتبطت أصالة بالشاعر العراقي فائق حسن.

 

 

المصدررصد وطن (انستغرام) + الفن

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