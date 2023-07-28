صفقة سعودية ضخمة في مجال التعدين بالبرازيل.. لماذا أبرمتها المملكة؟

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وطن- أبرمت المملكة العربية السعودية صفقة كبرى في مجال التعدين، بعد أن وافق مشروع مشترك يضم صندوق الثروة السيادي للمملكة على شراء حصة في وحدة المعادن الأساسية في أكبر شركة تعدين في البرازيل.

وتستثمر شركة المنارة للاستثمار المعدني، وهي مشروع مشترك جديد بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وشركة معادن السعودية للتعدين ، في شركة Vale Base Metals Limited (VBM)، وفق بيان صادر عن الشركة.

وتستحوذ شركة Manara Minerals على 10٪ من وحدة Vale للمعادن الأساسية. وبحسب البيان ، بلغت القيمة الإجمالية للاستحواذ، بالإضافة إلى 10٪ من المنارة حصة 3٪ من شركة الاستثمار الأمريكية إنجن رقم 1 ، 3.4 مليار دولار. وتبلغ قيمة المشروع لأعمال معادن تحويل الطاقة لشركة Vale 26 مليار دولار وفقا للمونيتور .

واحتفل روبرت ويلت، المدير التنفيذي لشركة Manara Minerals والرئيس التنفيذي لشركة معادن ، بالاتفاقية مع VBM باعتبارها سابقة تاريخية.

يمثل استثمار Manara Minerals في Vale Base Metals أول استثمار كبير للشركة في قطاع التعدين العالمي، وفقًا لبيان “فالي” الذي ذكر أن VBM قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية لتضع نفسها على أنها معدن مهم والمورد المختار لمعادن انتقال الطاقة مثل النحاس والنيكل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.

وتمنح Vale ، ثالث أكبر شركة تعدين في العالم وفقًا لإدارة التجارة الدولية الأمريكية، المشروع السعودي المشترك إمكانية الوصول إلى الأصول في كندا والبرازيل وإندونيسيا التي تم استلامها في عملية الاستحواذ على Inco Ltd الكندية التي تم الإعلان عنها في عام 2006 والتي تشكل في الغالب VBM’s الأصول ، وفقًا لبلومبرج.

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وقال بيان فالي إن استثمار المملكة العربية السعودية سيساعد في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة إنتاج النحاس والنيكل.

وأضاف: “ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تسريع برنامج رأس المال المتوقع لـ VBM بقيمة 25-30 مليار دولار على مدار العقد القادم وتساعد في دفع زيادة محتملة كبيرة في إنتاج VBM من حوالي 350 كيلو طن / سنويًا إلى 900 كيلوطن / عام من النحاس، ويزيد حجم إنتاج النيكل من 175 قيراطًا / سنويًا إلى أكثر من 300 قيراط.

يتماشى هدف Manara Minerals ويهدف إلى الاستثمار في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم لتوسيع الإمداد العالمي بالمعادن الأساسية اللازمة لانتقال الطاقة، وفق البيان.

دور مهم للنحاس والنيكل

ومن المتوقع أن يلعب النحاس والنيكل على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، وبخاصة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث يتزايد الطلب.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تلبية هذا الطلب وزيادة تعدين النحاس والمعادن الأخرى بسرعة.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على النحاس المكرر تقريبًا إلى 49 مليون طن متري بحلول عام 2035 ، وفقًا لشركة S&P Global.

وما يقرب من 23 مليار دولار سوف تحتاج إلى استثمارها سنويًا في إنتاج النحاس في المستقبل لتلبية هذه الحاجة الهائلة والمتنامية ، وفقًا لما ذكرته شركة الأبحاث والاستشارات العالمية Wood Mackenzie.

وهناك مزيج من الودائع المتاحة بشكل طبيعي في المملكة العربية السعودية مع اندفاع الحكومة لتطوير قطاع التعدين بما يضع البلاد في وضع يمكنها من الاستفادة من الارتفاع الكبير في الطلب على النحاس.

ونما سوق التعدين العالمي من 2022.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 2145.15 مليار دولار في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1٪ ، وفقًا لتقرير سوق التعدين العالمي لعام 2023 الصادر عن شركة Business Research Company.