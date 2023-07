حميدتي في أول ظهور منذ أشهر.. اعتذر للسودانيين وتحدث عن السلام

- Advertisement -

وطن- في أول ظهور علني له منذ أشهر، وجّه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) دعوة إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام في غضون 72 ساعة، على حدّ قوله.

وأفاد حميدتي، في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده، إنه في الوقت الحالي يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام.

واستطرد قائد الدعم السريع، المعروفة أيضا بقوات “الجنجويد” قائلاً إن ذلك يستدعي أن يُسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم، على حدّ تعبيره.

واعتبر حميدتي إن قيادة الجيش الحالية تعمل وفق توجيهات من وصفهم بفلول النظام السابق، مشيرا بالخصوص إلى القياديين السابقين في حزب المؤتمر الوطني المنحل، أحمد هارون وعلي كرتي.

وفي ذات المقطع المصور، اعتذر حميدتي لكل السودانين والسودانيات بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، والتي وصفها باللعينة. مشيراً إن قواته لا تضم في صفوفها منفلتين، وإن “مهمتها تحقيق الديمقراطية للسودانيين” على حدّ وصفه.

جدير بالذكر أن قوات الدعم السريع لم تنشر تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها، خوفاً على سلامته الجسدية وفي محاولة لعدم تقديم أي إشارة لمكان تواجده، حسب ما ذكر مراقبون لكلمة حميدتي.

ومنذ بداية الحرب، يُعد هذا ثاني ظهور علني لحميدتي في صراعه الدامي مع القوات العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان. وكانت قوات الدعم السريع نشرت سابقا تسجيلات صوتية أو بيانات تحدث فيها حميدتي عن الأوضاع الراهنة.

وفقا لبيان مشترك أصدرته هيئات الأمم المتحدة، في 26 يوليو مع مرور 100 يوم على بداية الحرب، فإنها تلقت تقارير مروعة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك الاغتصاب. وذكر البيان أن العنف الجنسي بات يستخدم كتكتيك من أساليب الحرب لإرهاب الناس في السودان.

Help UNHCR deliver lifesaving support to those in need. https://t.co/oLu39KacMi pic.twitter.com/A3Ju13BObL

The fighting in Sudan has not stopped.

وبعد 100 يوم من الحرب، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 3900 قتيل على الأقل، حسب منظمة “أكليد” غير الحكومية، في حين تؤكد مصادر طبية أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنها تلقت “تقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل؛ بمتوسط واحد على الأقل في الساعة”.

ولفتت إلى أن الأرقام المتوافرة في حوزتها تؤشر إلى أنه “قُتِل ما لا يقل عن 435 طفلا في النزاع، وأصيب ما لا يقل عن 2025 طفلا”.

Staying and delivering.

Over 100 days since the fighting in #Sudan started – yet, despite the challenging circumstances, @UNICEFSudan continues to deliver for vulnerable children and families.#ForEveryChild​

Support children in Sudan: https://t.co/di6xAdAceZ pic.twitter.com/bPYCEGPYJY

— UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) July 26, 2023