حميدتي في أول ظهور منذ أشهر.. اعتذر للسودانيين وتحدث عن السلام

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وطن- في أول ظهور علني له منذ أشهر، وجّه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) دعوة إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام في غضون 72 ساعة، على حدّ قوله.

وأفاد حميدتي، في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده، إنه في الوقت الحالي يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام.

واستطرد قائد الدعم السريع، المعروفة أيضا بقوات “الجنجويد” قائلاً إن ذلك يستدعي أن يُسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم، على حدّ تعبيره.

من ميدان المعركة متوسطاً جنوده .. قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/N1XHPnRPyd — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 28, 2023

واعتبر حميدتي إن قيادة الجيش الحالية تعمل وفق توجيهات من وصفهم بفلول النظام السابق، مشيرا بالخصوص إلى القياديين السابقين في حزب المؤتمر الوطني المنحل، أحمد هارون وعلي كرتي.

حميدتي يعتذر

وفي ذات المقطع المصور، اعتذر حميدتي لكل السودانين والسودانيات بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، والتي وصفها باللعينة. مشيراً إن قواته لا تضم في صفوفها منفلتين، وإن “مهمتها تحقيق الديمقراطية للسودانيين” على حدّ وصفه.

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جدير بالذكر أن قوات الدعم السريع لم تنشر تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها، خوفاً على سلامته الجسدية وفي محاولة لعدم تقديم أي إشارة لمكان تواجده، حسب ما ذكر مراقبون لكلمة حميدتي.

#السودان_يواجه_مجاعة_قاتلة تتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان ويواجه الكثير من الناس خطر المجاعة. نحن مطالبون بالتحرك العاجل لتقديم المساعدة الإنسانية والغذائية للمتضررين والعمل على إنهاء هذه الكارثة الإنسانية. #المجاعات_في_السودان #الإغاثة_الإنسانية pic.twitter.com/kzJEEYMBWK — Sara Alhasoon (@mermaidjack) July 27, 2023

ومنذ بداية الحرب، يُعد هذا ثاني ظهور علني لحميدتي في صراعه الدامي مع القوات العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان. وكانت قوات الدعم السريع نشرت سابقا تسجيلات صوتية أو بيانات تحدث فيها حميدتي عن الأوضاع الراهنة.

خسائر فادحة

وفقا لبيان مشترك أصدرته هيئات الأمم المتحدة، في 26 يوليو مع مرور 100 يوم على بداية الحرب، فإنها تلقت تقارير مروعة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك الاغتصاب. وذكر البيان أن العنف الجنسي بات يستخدم كتكتيك من أساليب الحرب لإرهاب الناس في السودان.

The fighting in Sudan has not stopped. People continue to flee. Help UNHCR deliver lifesaving support to those in need. https://t.co/oLu39KacMi pic.twitter.com/A3Ju13BObL — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 27, 2023

وبعد 100 يوم من الحرب، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 3900 قتيل على الأقل، حسب منظمة “أكليد” غير الحكومية، في حين تؤكد مصادر طبية أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنها تلقت “تقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل؛ بمتوسط واحد على الأقل في الساعة”.

ولفتت إلى أن الأرقام المتوافرة في حوزتها تؤشر إلى أنه “قُتِل ما لا يقل عن 435 طفلا في النزاع، وأصيب ما لا يقل عن 2025 طفلا”.

Staying and delivering. Over 100 days since the fighting in #Sudan started – yet, despite the challenging circumstances, @UNICEFSudan continues to deliver for vulnerable children and families.#ForEveryChild​ Support children in Sudan: https://t.co/di6xAdAceZ pic.twitter.com/bPYCEGPYJY — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) July 26, 2023

وأشارت المنظمة الأممية إلى إن ما يقرب من 3.8 ملايين شخص قد نزحوا داخليا في السودان، منهم 1.9 مليون طفل، كما تم تهجير 1.7 مليون طفل إضافي من ديارهم، وهم الآن يتنقلون داخل السودان ويعبرون حدوده، وهم عرضة للجوع والمرض والانفصال عن أسرهم.

بإلاضافة إلى تعرض ما لا يقل عن 690 ألف طفل لسوء التغذية الحاد، و1.7 مليون طفل عمرهم أقل من عام واحد يتعرضون لخطر فقدان التطعيمات الحرجة، مما يزيد خطر تفشي الأمراض.