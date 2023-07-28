الجمعة, يوليو 28, 2023
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تطبيق واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة..كيف تعمل؟

بدأ واتساب بالفعل بطرح هذه الميزة والتي ستكون متاحة لجميع المستخدمين على مستوى العالم قريبًا

كتب ايمان الباجي
تطبيق واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة..كيف تعمل؟
تطبيق واتساب
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وطن- قدم تطبيق واتساب الشهير المملوك لشركة ميتا ميزة جديدة تسمح لمستخدميه بإرسال واستقبال رسائل فيديو قصيرة في محادثاتهم.

وفقا لموقع “ndtv“، ستقتصر رسائل الفيديو في الوقت الفعلي على ما يصل إلى 60 ثانية.

ستكون رسائل الفيديو مشابهة لميزة الملاحظات الصوتية المتوفرة على النظام الأساسي.

في الواقع، تأتي الميزة الجديدة مع تشفير شامل بين الطرفين، مما يضمن الخصوصية للمستخدمين. ولقد بدأ بالفعل التطبيق بطرح هذه الميزة والتي ستكون متاحة لجميع المستخدمين على مستوى العالم قريبًا.

في منشور على حسابه على الفيسبوك، كتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا:”جديد في تطبيق واتساب – نضيف القدرة على التسجيل الفوري ومشاركة رسالة فيديو في محادثات WhatsApp الخاصة بك. الأمر سهل مثل إرسال رسالة صوتية سريعة.”

من خلال مشاركة تفاصيل حول الميزة في منشور مدونة، قال تطبيق واتساب إن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تسجيل رسائل الفيديو، بلمسة شخصية لمناسبات مختلفة مثل أمنيات أعياد الميلاد أو مشاركة الأخبار الجيدة أو نقل أي معلومات مهمة.

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أثناء بدء تشغيل الميزة، يمكن للمستخدمين الوصول إليها يدويًا عن طريق تنزيل أحدث إصدار من تطبيق المراسلة الفورية على متجر Google Play أو متجر التطبيقات.

كيفية إرسال رسالة فيديو على تطبيق واتساب؟

يمكن للمستخدمين فقط النقر مع الاستمرار على الرمز الموجود على يمين حقل النص للتبديل إلى وضع الفيديو.

يمكنهم التمرير سريعًا إلى القفل وتسجيل الفيديو تمامًا كما في حالة الملاحظات الصوتية. سيتم تشغيل رسالة الفيديو، بشكل افتراضي، تلقائيًا بدون صوت عندما يفتحها المستلم في الدردشة. إذا نقر أحد على الفيديو، فسيتم تنشيط الصوت.

تطبيق واتساب
طرح واتساب ميزة جديدة تسمح لمستخدميه بإرسال واستقبال رسائل فيديو قصيرة في محادثاتهم
قبل بضعة أشهر فقط، طرح تطبيق واتساب ميزة أخرى مثيرة للاهتمام تمكن المستخدمين من إسكات المكالمات تلقائيًا من أرقام غير معروفة.
تضمن تحديث آخر منح المستخدمين القدرة على تحرير رسالة في غضون 15 دقيقة من إرسالها. يقال إن التطبيق يعمل أيضًا على إعطاء أسماء المستخدمين على النظام الأساسي.

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟

 تطبيق واتساب هو أحد هذه الأنظمة الأساسية التي تحتوي على ميزة الحظر التي تتيح للمستخدمين منع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتصال بهم على التطبيق
وبينما لا تصلك رسالة واضحة من واتساب تؤكد أن شخصاً ما قد حظرك، هناك بعض العلامات التي يمكنك أن تتحقق منها لتكتشف بنفسك.

العلامة الأولى

عندما يحظر شخص ما، شخصا آخر على واتساب، فلن تظهر صورة ملفه الشخصي. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتحديد أن الحساب قد تم حظره. فمن الممكن ألا يستخدم الشخص صورة في ملفه الشخصي

العلامة الثانية

في حال قام شخص ما بحظر ملفك الشخصي في الواتس اب، فحالته على الإنترنت وآخر ظهور وتحديثات الحالة وأي تغييرات في صورة الملف الشخصي لن تكون مرئية في نافذة الدردشة.
قد يكون هذا أيضًا بسبب إعدادات الخصوصية التي اختارها المستخدم. لكن هذه بالتأكيد طريقة سهلة وكبيرة للتحقق مما إذا تم حظرك داخل التطبيق

العلامة الثالثة

إذا تم حظرك، ستظهر دائما في أي رسائل أرسلتها إلى الشخص الذي قام بحظرك، علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)
علاوة على ذلك، لن تظهر أبدًا علامة اختيار ثانية تشير إلى أن الرسالة قد تم تسليمها. ثم إذا تم حظرك من قبل شخص ما على WhatsApp، فلن تتمكن أيضًا من تلقي أي مكالمات – صوت وفيديو يتم إجراؤها مع جهة الاتصال
إذا رأى المستخدم جميع المؤشرات أعلاه لجهة اتصال، فقد يعني ذلك أن المستخدم قد قام بحظره عبر التطبيق. 

من ناحيتها، تقول شركة واتساب إنها جعلت “ميزة الحظر” غامضة عن قصد من أجل حماية خصوصية المستخدم عندما يحظر شخصًا ما.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن

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