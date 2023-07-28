تطبيق واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة..كيف تعمل؟

وطن- قدم تطبيق واتساب الشهير المملوك لشركة ميتا ميزة جديدة تسمح لمستخدميه بإرسال واستقبال رسائل فيديو قصيرة في محادثاتهم.
وفقا لموقع “ndtv“، ستقتصر رسائل الفيديو في الوقت الفعلي على ما يصل إلى 60 ثانية.
ستكون رسائل الفيديو مشابهة لميزة الملاحظات الصوتية المتوفرة على النظام الأساسي.
في الواقع، تأتي الميزة الجديدة مع تشفير شامل بين الطرفين، مما يضمن الخصوصية للمستخدمين. ولقد بدأ بالفعل التطبيق بطرح هذه الميزة والتي ستكون متاحة لجميع المستخدمين على مستوى العالم قريبًا.
في منشور على حسابه على الفيسبوك، كتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا:”جديد في تطبيق واتساب – نضيف القدرة على التسجيل الفوري ومشاركة رسالة فيديو في محادثات WhatsApp الخاصة بك. الأمر سهل مثل إرسال رسالة صوتية سريعة.”
من خلال مشاركة تفاصيل حول الميزة في منشور مدونة، قال تطبيق واتساب إن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تسجيل رسائل الفيديو، بلمسة شخصية لمناسبات مختلفة مثل أمنيات أعياد الميلاد أو مشاركة الأخبار الجيدة أو نقل أي معلومات مهمة.
أثناء بدء تشغيل الميزة، يمكن للمستخدمين الوصول إليها يدويًا عن طريق تنزيل أحدث إصدار من تطبيق المراسلة الفورية على متجر Google Play أو متجر التطبيقات.
كيفية إرسال رسالة فيديو على تطبيق واتساب؟
يمكن للمستخدمين فقط النقر مع الاستمرار على الرمز الموجود على يمين حقل النص للتبديل إلى وضع الفيديو.
يمكنهم التمرير سريعًا إلى القفل وتسجيل الفيديو تمامًا كما في حالة الملاحظات الصوتية. سيتم تشغيل رسالة الفيديو، بشكل افتراضي، تلقائيًا بدون صوت عندما يفتحها المستلم في الدردشة. إذا نقر أحد على الفيديو، فسيتم تنشيط الصوت.
كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟
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العلامة الثانية
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من ناحيتها، تقول شركة واتساب إنها جعلت “ميزة الحظر” غامضة عن قصد من أجل حماية خصوصية المستخدم عندما يحظر شخصًا ما.