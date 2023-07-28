بـ”خطوة مفاجئة”.. النزاع السعودي الكويتي – الإيراني على حقل غاز الدرة يزداد التهابا

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وطن- قال مسؤول نفطي كويتي، إن بلاده ستبدأ الحفر في حقل الغاز المتنازع عليه في الدرة، مما يزيد من تعقيد الخلاف مع إيران الذي يشمل السعودية أيضًا.

قال وزير النفط سعد البراك، إن الكويت ستبدأ الحفر وتبدأ الإنتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم حدودها البحرية مع إيران، وذلك في تصريحات أوردها موقع المونيتور.

وحقل غاز الدرة ، المعروف باسم آرش في إيران، يقع في الخليج العربي قبالة سواحل الكويت، وتعتبر المملكة العربية السعودية والكويت أن الحقل يقع داخل منطقتهما المحايدة، لكن إيران تطالب بالجزء الشمالي من الحقل.

ويعود النزاع إلى الستينيات، لكنه احتدم مؤخرًا، وقد وقعت السعودية والكويت اتفاقا العام الماضي لتطوير الاتفاق، فيما وصفت إيران هذه الخطوة بأنها غير قانونية.

وفي يونيو الماضي، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية إنّها تستعد للتنقيب في الدرة، في حين رفضت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية هذا علنا ​​في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي الخلاف وسط تقارب بين السعودية وإيران. ففي مارس، اتفق الخصمان على استئناف العلاقات الدبلوماسية في صفقة توسطت فيها الصين.

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نزاع الدرة اختبار للتفاهمات السعودية الإيرانية

من جانبه، قال الخبير في شؤون الخليج كريستيان كوتس أولريكسن، إن نزاع الدرة “اختبار” لتحسين العلاقات السعودية الإيرانية.

الكويت تؤكد تشاركها مع السعودية فقط

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أن الثروات التي تقع في حقل الدرة مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة فقط لا غير.

وأوضح الوزير في مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمة، أنه أكد هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها أخيرا مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان.

كما سبق أن صرح وزير النفط بأن حقل الدرة للغاز ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وقال: “نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة”.

وشدد على أنه ليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية، داعيا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

حصيلة غاز ضخمة لحقل الدرة

يُشار إلى أنه تم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران.

ومن المتوقع أن يوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين.