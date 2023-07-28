السبب وراء استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي التونسي

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وطن- أعلن نادي الصفاقسي التونسي استقالة حسام البدري المصري من مهمة تدريب نادي الصفاقسي التونسي، عقب الهزيمة أمام الشرطة العراقي بهدف نظيف دون رد، الخميس، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وقال نادي الصفاقسي التونسي في بيانٍ نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيه: “تقدم المدرب حسام البدري بالشكر إلى هيئة النادي الرياضي الصفاقسي، كما وسلم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول”.

سبب استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي

وختم بيان النادي، “نتقدم بجزيل الشكر للكابتن على مجهوداته المبذولة. منذ قدومه إلى النادي، ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية”.

وبحسب ما ذكره موقع القاهرة 24 المصري، فقد أكد بأن هناك اتفاق بين المدرب المصري حسام البدري مع نادي الزوراء العراقي. لتولي مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل، وحصوله على مقدم وتوقيع العقود مع النادي العراقي. وهو ما أدى إلى استياء المسؤولين في نادي الصفاقسي التونسي.

تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول.

وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية. pic.twitter.com/kxJmZJYgTI — Club Sportif Sfaxien (@CSSofficiel) July 27, 2023

وأردف الموقع المصري، “حسام البدري دخل في مفاوضات مع نادي سيراميكا كليو باترا لتولي تدريب الفريق. خلفاً للمدرب السابق أيمن الرمادي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب العائد المادي”.

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خسارة الصفاقسي أمام الشرطة العراقي

وتلقى نادي الصفاقسي التونسي الخسارة أمام الشرطة العراقي، الخميس. بهدف نظيف دون مقابل، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، على ملعب (الملك فهد بن عبد العزيز الرياضي) في مدينة الطائف بدولة السعودية.

وجاء هدف الفوز الوحيد لفريق الشرطة العراقي. أمام نظيره الصفاقسي التونسي، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد لمس اللاعب التونسي أحمد العجال بيده داخل منطقة الجزاء، لينجح لاعب نادي الشرطة علاء عبد الزهرة من تسجيلها في الدقيقة ال64.

🚨 بعد خسارة أولى مبارياته بالبطولة العربية.. استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي التونسي pic.twitter.com/mHsLGa3Olx — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 27, 2023

كما ونال النجم التونسي أحمد العجال لاعب الصفاقسي البطاقة الحمراء. بهذا التصرف في الدقيقة ال63، ليطرد اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

ويتذيل نادي الصفاقسي التونسي جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية. بدون أي نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد السعودي الذي حقق الفوز الثمين على الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد، الخميس.