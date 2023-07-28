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اقتصاد

الدينار.. ما أسباب الانهيار الكبير الذي أصاب العملة العراقية وأثار الاحتجاجات؟

تراجعت العملة بعد إجراء جديد من جانب الحكومة الأمريكية للحد من تدفق الدولارات إلى معاقبة إيران

كتب سالم حنفي
الدينار.. ما أسباب الانهيار الكبير الذي أصاب العملة العراقية وأثار الاحتجاجات؟
الدينار العراقي مقابل الدولار
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وطن- انخفض الدينار العراقي إلى ما دون سعر الصرف الرسمي مع الدولار الأمريكي، بعد قيود جديدة بالدولار على مجموعة من البنوك العراقية، مما أدى إلى احتجاجات جديدة في البلاد.

ويتداول الدينار حاليا بسعر 1570 للدولار في الشارع، فيما ذكرت “بلومبيرغ” أن هذا يقل بنحو 17٪ عن السعر الرسمي البالغ 1300 دينار للدولار.

وتراجعت العملة بعد إجراء جديد من جانب الحكومة الأمريكية للحد من تدفق الدولارات إلى معاقبة إيران، فيما ذكرت تقارير في وقت سابق، أن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك منعت 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار.

وتحد القيود على الدولار، من المعروض من العملة ، مما يعزز قيمتها مقابل الدينار، وفق موقع المونيتور.

البنك المركزي يرد

وأصدر البنك المركزي العراقي بيانا ردا على هذا الأمر، قائلا إن البنوك الممنوعة ما زالت قادرة على مزاولة أعمالها بالدينار العراقي، وأشار إلى أن هذه البنوك لا تشكل سوى 8٪ من التحويلات الخارجية.

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وأدى انخفاض قيمة الدينار إلى احتجاجات في بغداد خارج البنك المركزي يوم الأربعاء، مع مطالبة الكثيرين بتدخل الحكومة لمنع مزيد من الانخفاض في العملة.

وتحاول السلطات أن تظل متفائلة بشأن الوضع، وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه لا يوجد ما يشير من الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد البنوك العراقية، كما وصف انخفاض قيمة الدينار بأنه “مؤقت”.

في غضون ذلك ، حذرت البنوك الـ 14 الخاضعة للعقوبات من أن الإجراء قد يضر أكثر بالدينار والاستثمار الأجنبي في العراق.

وقال ممثل البنوك حيدر الشما: “بنوكنا لا علاقة لها بالتوترات السياسية ، لكنها مؤسسات مالية مستقلة”.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد بدأ في ممارسة مزيد من التدقيق على العراق بسبب تهريب الدولارات إلى إيران أواخر العام الماضي ، مما تسبب في انخفاض الدينار أكثر من السعر الرسمي.

وكان البنك المركزي عدل في فبراير شباط الماضي، السعر الرسمي الى 1300 دينار للدولار.

وكانت هناك بعض المؤشرات على أن العراق مهتم بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي. فيما قال البنك المركزي قال في فبراير شباط الماضي، إن العراق سيتعامل مع الصين باليوان، في حين أعربت عدة دول في الشرق الأوسط عن اهتمامها بالتداول باليوان ، بما في ذلك إيران والإمارات العربية المتحدة.

المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار

وهذا الأسبوع، تحدثت تقارير مالية عن بيع البنك المركزي العراقي، أكثر من 220 مليون دولار، في مزاد بيع العملة التي تتيح للمصارف والشركات المالية المرخصة شراء الدولار لأغراض الاستيراد والتحويل المالي.

وباع المركزي العراقي، 220 مليوناً، و395 ألفاً و388 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

المصدرتوتير ،المونيتور ،رصد وتحرير وطن

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