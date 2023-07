الدينار.. ما أسباب الانهيار الكبير الذي أصاب العملة العراقية وأثار الاحتجاجات؟

- Advertisement -

وطن- انخفض الدينار العراقي إلى ما دون سعر الصرف الرسمي مع الدولار الأمريكي، بعد قيود جديدة بالدولار على مجموعة من البنوك العراقية، مما أدى إلى احتجاجات جديدة في البلاد.

ويتداول الدينار حاليا بسعر 1570 للدولار في الشارع، فيما ذكرت “بلومبيرغ” أن هذا يقل بنحو 17٪ عن السعر الرسمي البالغ 1300 دينار للدولار.

Protests in front of the Central Bank of Iraq building in #Baghdad, due to the high exchange rate of the dollar against the Iraqi dinar pic.twitter.com/AfDJIV8beO

— Methaq Alfayyadh (@MethaqAlFayyadh) July 26, 2023