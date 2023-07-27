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هيا مرعشلي بقميص النوم في الغابة (فيديو)

تعمدت هيا مرعشلي التقاط الصورة من الأعلى لتكشف صدرها بشكل مثير

كتب رفيف عبدالله
هيا مرعشلي بقميص النوم في الغابة (فيديو)
هيا مرعشلي
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وطن– شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي، متابعيها لحظات الاسترخاء التي تعيشها في أحضان الطبيعة مع أصدقاءها.

ونشرت هيا مرعشلي صورة لها بقميص نوم أخضر، وهي نائمة على سرير معلق بين شجرتين.

هيا مرعشلي بقميص نوم
كانت هيا تنام على سرير معلق

وتعمدت هيا مرعشلي، التقاط الصورة من الأعلى لتكشف صدرها بشكل مثير.

كما شاركت الفنانة السورية، ابنة الفنانة الراحلة رندة مرعشلي، مقطعاً للطبيعة الخلابة، وصوت المياه العذب.

هيا مرعشلي بقميص نوم
تستمتع هيا بالطبيعة
هيا مرعشلي بقميص نوم
جانب من رحلة ابنة رندة مرعشلي وطارق مرعشلي

من هي هيا؟

الجدير بالذكر أن هيا مرعشلي (26 عاماً)، ولدت في دمشق لأسرة فنية، والدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي.

جدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي.

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قدّمت هيا مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل “أبو المفهومية” عام 2003.

أفضل فنانة صاعدة

إلا أن الدور الذي قدمها للجمهور كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل “جلسات نسائية” تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

وحصلت هيا مرعشلي على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة عام 2011.

كما قدمت عدة أعمال بينها شخصية (صبا) في مسلسل (مسافة أمان) للمخرج الليث حجو وإنتاج إيمار الشام. و(خنساء) في مسلسل (دقيقة صمت) إخراج شوقي الماجري وإنتاج الصبّاح وإيبلا. و(سندس) في مسلسل (عندما تشيخ الذئاب) إخراج عامر فهد.

المصدررصد ومتابعة وطن

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