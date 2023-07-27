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حياتنا

ملكة جمال السعودية بفستان مكشوف الصدر بجانب علم المملكة يشعل جدلاً!

نشرت رومي القحطاني على انستغرام، صوراً، ظهرت فيها بفستان مكشوف الصدر، إلى جانب علم المملكة العربية السعودية، الذي يحمل عبارة التوحيد

كتب أنس السالم
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
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وطن – تعرّضت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها صور من آخر ظهور لها على حسابها في انستغرم.

ونشرت رومي القحطاني على انستغرام، صوراً، ظهرت فيها بفستان مكشوف الصدر، إلى جانب علم المملكة العربية السعودية، الذي يحمل عبارة التوحيد.

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بفستان جريء

وتلك الصور من استعدادات رومي القحطاني للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الشرق الاوسط.

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
رومي القحطاني

واعتبر الجمهور أنّ “القحطاني” تسيء لعبارة التوحيد التي تزيّن العلم السعودي، بتلك الإطلالة الجريئة، التي ظهرت بها إلى جانب العلم.

ملكة جمال السّعودية رومي القحطاني
رآى الجمهور أنّ “القحطاني” تسيء لعبارة التوحيد بفستانها الفاضح

وقبل أيام، فاجأت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية لعام 2021، متابعيها بصورة جريئة تجمعها مع شقيقاتها، وهن يرتدين فساتين جريئة أشبه بقمصان النوم.

رومي القحطاني وشقيقاتها
رومي وشقيقاتها

وكثيراً ما تعمد رومي القحطاني للظهور عبر السوشال ميديا بإطلالات جريئة، حيث ظهرت في صور بفستان “ساتان” يلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله.

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وتستعد رومي ملكة جمال السّعودية، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

وأشارت “القحطاني”، إلى أنها أول مشاركة للملكة العربية السّعودية، في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

وكانت القحطاني قد توجت ملكة جمال للسّعودية في عام 2021.

تتويج رومي القحطاني
تتويج رومي القحطاني
المصدررصد وطن - انستغرام

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