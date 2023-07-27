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مذيعة الطقس الأكثر سخونة في العالم يانيت جارسيا عارية في حوض استحمام مثير (شاهد)

يانيت جارسيا يطلق عليها لقب القنبلة المكسيكية

كتب سالم حنفي
مذيعة الطقس الأكثر سخونة في العالم يانيت جارسيا عارية في حوض استحمام مثير
يانيت جارسيا
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وطن- قامت مذيعة الطقس المكسيكية الشهيرة يانيت جارسيا التي تعرف بلقب “فتاة الطقس الأكثر سخونة في العالم” برفع درجة حرارة متابعها على انستغرام.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، فإن يانيت جارسيا تعرف كيف ترفع درجات حرارة متابعها ما يؤكد أحقيتها في الحصول على اللقب حيث تفتخر أمام 15 مليون متابع بمشاركة لقطات مفعمة بالحيوية.

وتعمل “جارسيا” التي يطلق عليها أيضا لقب القنبلة المكسيكية على التلفزيون ولكنها عادةً ما تسعد معجبيها عبر الإنترنت بلقطات مثيرة لجسدها المثير.

وعبر منشورها الأخير على “انستغرام” ، قررت يانيت جارسيا الاستمتاع بقليل من الراحة من خلال الاستحمام.

وبأسلوبها المعتاد، قررت المؤثرة والمذيعة المكسيكية مشاركة لقطة مذهلة لإظهار وقت استرخاءها، حيث ظهرت في الصورة بمكياج رقيق مع الماسكارا وملمع الشفاه ، كما قامت بتصفيف شعرها بطريقة حديثة وجميلة.

يانيت جارسيا عارية في حوض استحمام
يانيت جارسيا عارية في حوض استحمام

ابتسامة رائعة

وظهرت يانيت جارسيا بابتسامة رائعة وهي تجلس بهدوء في حوض الاستحمام مع الفقاعات.
وعلقت على الصورة بالقول: “أجمل منحنى على جسد المرأة هو ابتسامتها”.

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تفاعل كبير من قبل المتابعين مع الصورة المثيرة

ونظرًا لأنها شاركت الصورة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فقد حصل المنشور على الكثير من الإعجابات والتعليقات، تجاوزت الـ777 ألف تفاعل وتعليق.

وقال أحد المتابعين: “يا لك من ظريفة ، استمري في التألق” ، بينما أضاف آخر: “هذا الوجه اللطيف هو كل شيء”، فيم علق ثالث: “يا إلهي أنا واقع في الحب”.

وتعرف يانيت جارسيا كيف تضايق معجبيها لأنها أظهرت مؤخرًا لمحة عن حمالة صدرها في لقطة ساخنة .

يانيت جارسيا
يانيت جارسيا
يانيت جارسيا بحمالة صدرها في لقطة ساخنة
يانيت جارسيا بحمالة صدرها في لقطة ساخنة
المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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