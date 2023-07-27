مايا دياب تصاب بتسمم حاد وتم نقلها للمستشفى.. ماذا حدث لها؟

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وطن- أدخلت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت للعلاج بعد تعرضها لحالة تسمم حاد لم تعرف أسبابه، مما دعاها للإعتذار عن إحياء حفلها الذي كان مقرراً هذا المساء في فندق “روزا داماس” بدمشق.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» يوم أمس الأربعاء: «أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان روزا داماس عن عدم إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه».

وأضافت: «بتمنى ألتقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل. كل الحب».

أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان "روزا داماس" عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه.

بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل. كل الحب ❤️ #مايا_دياب — Maya Diab (@mayadiab) July 26, 2023

تسمم مايا دياب

وكانت مايا دياب قد أعلنت عن حفلها الملغى في 10 يوليو الجاري، ونشرت على حسابها في “ فيسبوك” تدوينة قالت فيها:”متحمسة إني رح ارجع التقي الجمهور السوري الرائع والمحب بعد غياب .. لاقوني بـ ٢٧ تموز/ يوليو حتى نحتفل ونرقص ونغني سوا بمهرحان “روزا داماس” في معرض دمشق الدولي القديم.”

وكانت مايا دياب قد طرحت ثاني أغنياتها ضمن ألبوم “تقلان”، التي صورتها في العاصمة بيروت على طريقة الفيديو كليب باشراف المخرج جو بو عيد.

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وحظيت الأغنية الجديدة بتفاعل واسع، حيث تصدّرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع “يوتيوب” إلى مليون ونصف بعد 24 ساعة من طرحها.

وتأتي هذه الأغنية بعد طرحها لأغنية بعنوان ” طاقة إيجابية ” التي تعاونت فيها مع شركة “وارمر ميوزيك”، وإلى جانب هاتين الأغنيتين، يتضمن ألبوم مايا الغنائي مجموعة أغنيات بلهجات متعددة لبنانية ومصرية ومغربية.

وقد كشفت مؤخراً عن أسمائها وهي: “كلّن قالولي، قولي، تعال وافرح”.