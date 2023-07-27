كايلي جينر تعترف بندمها على عملية تجميل أجرتها في مكان حساس (شاهد)

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وطن – كشفت عارضة الأزياء كايلي جينر عن ندمها على عملية تجميل أجرتها في الثدي، وقالت إنها تتمنّى لو لم تقم بذلك، ونصحت النساء بعدم القيام ببعض العمليات التجميلية قبل الإنجاب.

معروف انّ “جينر” بَنَتْ مسيرتها المهنية على أنها واحدة من أكثر المشاهير أناقة وثراء، ولكنها وصلت إلى هذه النقطة بمساعدة تجميلية .

قبل إنجابها لابنتها البالغة الآن خمس سنوات في سن العشرين، أجرت “جينر” عملية جراحية في الثدي، بينما كانت تحصل أيضًا على حقن في الوجه بشكل منتظم طوال حياتها البالغة.

لكن، بينما يفشل الكثيرون في رؤية ما وراء الصور الأنيقة، اعترفت “جينر” بندمها على عملية الثدي بشكل خاص، مشيرة إلى أن النساء يجب أن يتجنبن حتى النظر في الجراحة حتى بعد الإنجاب.

“أتمنى أن لم أقم بهم من البداية”، قالت جينر في مقابلة.بحسب “ماركا”

وأضافت: “أوصي أي امرأة تفكر في ذلك بالانتظار حتى بعد الإنجاب.”

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كايلي جينر تعترف: أجريت الكثير من العمليات الجراحية لتغيير وجهي بالكامل

تناولت كايلي جينر أيضًا الأفكار الخاطئة حول عملها التجميلي، وقالت: “أتذكر دائمًا أنني كنت الطفل الأكثر ثقة في الغرفة”.

وتابعت: “كنت دائمًا أحب نفسي، وما زلت أحب نفسي، وواحدة من أكبر الأفكار الخاطئة عني هي أنني كنت هذا الطفل الغير متأكد من نفسه وأنني أجريت الكثير من العمليات الجراحية لتغيير وجهي بالكامل، وهو أمر غير صحيح، حيث أنني فقط حصلت على “حشوات”.

وقالت: “أشعر أنني لا أريد أن يكون هذا جزءًا من قصتي.”

رسالة كايلي جينر للنساء الشابات

تقول جينر إنها ستكون “محطمة القلب” إذا كانت ابنتها ستجري عملية جراحية في سن الـ19 مثلما فعلت هي، وناقشت كيف توقفت عن تعديل الصور بشكل كبير لتبدو أكثر أناقة.

وواصلت تقول: “أشعر فقط أن لدينا تأثيراً ضخماً وماذا نفعل بهذه القوة؟”. مضيفة: “أرى الكثير من الفتيات الصغيرات على الإنترنت الآن يعدلن صورهن بالكامل”.

وختمت: “مررت بهذه المرحلة أيضًا. أشعر أنني في مكان أفضل. لكن الأشخاص الآخرين يمكن أن يغرسوا فيك الشعور بعدم الأمان.”