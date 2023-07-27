الخميس, يوليو 27, 2023
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صور عدنان الميمني في العناية.. تضامن واسع والدعاء له يجتاح السلطنة

لم تنشر عائلة عدنان الميمني إلى توقيت كتابة هذه السطور، أي بلاغ أو توضيح يكشف حقيقة حالته الصحية بعد أيام من نقله لغرفة العناية المركزة

كتب فهمي الورغمي
صور عدنان الميمني في العناية.. تضامن واسع والدعاء له يجتاح السلطنة
عدنان الميمني
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وطن- يرقد الإعلامي العماني “عدنان الميمني” منذ أيام في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في السلطنة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وتوالت موجات تضامن واسعة من الميمني، وسط غياب تامّ لأي تفاصيل حول تطورات حالته الصحية أو السبب فيما يعانيه حالياً، خاصة وأنه لم يُعلن سابقاً عن إصابته بمرض خطير.

والجمعة، كتب الإعلامي العماني المحبوب في عموم السلطنة آخر كلمات له على تويتر قال خلالها: ”كن ماتشاء دون أن تؤذي أحدًا، حرًا لكن خلوقًا، ناجحًا لكن متواضعًا، مبدعًا لكن بسيطًا”.

وواصل: “صباحات الجمال والرضا التام على ما انا عليه” ودعا لنفسه بالشفاء قائلاً :”يارب تعلم بي بما انا فيه ساعدني دعواتكم وحشتوني”.

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الدعاء لـ عدنان الميمني

وطغت عبارات وتدوينات الدعاء للميمني على مواقع التوصل الاجتماعي في السلطنة خلال الساعات القليلة الماضية، ليُترجم المكانة العزيزة التي يُكنها له عموم الشعبي العماني.

عدنان الميمني في العناية
عدنان الميمني في العناية

وكتب “خميس البلوشي” ضمن مئات التفاعلات: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك تمام الصحة والعافية .. الزميل العزيز ..لا تنسوه من دعواتكم .. وربنا يحفظ الجميع”.

وقالت الدكتورة “أصيلة السهيلي” في السياق “اسأل الله العلي القدير ان يشفيك ويرجعك لاولادك واحبابك بخير وصوتك الذي لامس قلوب مستمعينك . عدنان كون بخير”.

“هدى السيابية” كتب هي الأخرى “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك ويعافيك ويهون عليك يارب العالمين”.

وبالمثل أيضاً، كتب “حاتم الوهيبي” على تويتر “اللهم ربّ الناس ، أذهِب البأس ، إشفِ أنتَ الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءًا لا يغادر سقمآ. أجر وعافية ، طهور ولا عليه بأس بإذن الله”.

من هو عدنان الميمني؟

يُشار أن عدنان الميمني، هو إعلامي ومذيع ومقدم برامج من أصل يمني، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية المعروفة في السلطنة.

وُلد ونشأ في العاصمة العمانية، مسقط، في ثمانينات القرن الماضي ويحظى بشعبية واسعة عبر الفضاء الإلكتروني في سلطنة عمان.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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