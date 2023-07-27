صور عدنان الميمني في العناية.. تضامن واسع والدعاء له يجتاح السلطنة

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وطن- يرقد الإعلامي العماني “عدنان الميمني” منذ أيام في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في السلطنة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وتوالت موجات تضامن واسعة من الميمني، وسط غياب تامّ لأي تفاصيل حول تطورات حالته الصحية أو السبب فيما يعانيه حالياً، خاصة وأنه لم يُعلن سابقاً عن إصابته بمرض خطير.

اسأل الله العلي القدير

ان يشفيك ويرجعك لاولادك واحبابك بخير

وصوتك الذي لامس قلوب مستمعينك . عدنان

كون بخير 🤲💔 #عدنان_الميمني pic.twitter.com/xAIrPR9uad — د. أصيله السهيلي (@aseelah1231) July 27, 2023

والجمعة، كتب الإعلامي العماني المحبوب في عموم السلطنة آخر كلمات له على تويتر قال خلالها: ”كن ماتشاء دون أن تؤذي أحدًا، حرًا لكن خلوقًا، ناجحًا لكن متواضعًا، مبدعًا لكن بسيطًا”.

وواصل: “صباحات الجمال والرضا التام على ما انا عليه” ودعا لنفسه بالشفاء قائلاً :”يارب تعلم بي بما انا فيه ساعدني دعواتكم وحشتوني”.

كن ماتشاء دون أن تؤذي أحدًا ،

حرًا لكن خلوقًا ،

ناجحًا لكن متواضعًا ،

مبدعًا لكن بسيطًا .

صباحات الجمال والرضا التام على ما انا عليه..#يارب تعلم بي بما انا فيه #ساعدني #دعواتكم #وحشتوني pic.twitter.com/rGl9AH6rKk — عدنان الميمني (@adnan_almaimani) July 21, 2023

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الدعاء لـ عدنان الميمني

وطغت عبارات وتدوينات الدعاء للميمني على مواقع التوصل الاجتماعي في السلطنة خلال الساعات القليلة الماضية، ليُترجم المكانة العزيزة التي يُكنها له عموم الشعبي العماني.

وكتب “خميس البلوشي” ضمن مئات التفاعلات: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك تمام الصحة والعافية .. الزميل العزيز ..لا تنسوه من دعواتكم .. وربنا يحفظ الجميع”.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك تمام الصحة والعافية .. الزميل العزيز

#عدنان_الميمني

لا تنسوه من دعواتكم ..

وربنا يحفظ الجميع pic.twitter.com/by92g9P4Wi — خميس البلوشي (@khamis7777) July 27, 2023

وقالت الدكتورة “أصيلة السهيلي” في السياق “اسأل الله العلي القدير ان يشفيك ويرجعك لاولادك واحبابك بخير وصوتك الذي لامس قلوب مستمعينك . عدنان كون بخير”.

“هدى السيابية” كتب هي الأخرى “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك ويعافيك ويهون عليك يارب العالمين”.

وبالمثل أيضاً، كتب “حاتم الوهيبي” على تويتر “اللهم ربّ الناس ، أذهِب البأس ، إشفِ أنتَ الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءًا لا يغادر سقمآ. أجر وعافية ، طهور ولا عليه بأس بإذن الله”.

اللهم ربّ الناس ، أذهِب البأس ، إشفِ أنتَ الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءًا لا يغادر سقمآ.

أجر وعافية ، طهور ولا عليه بأس بإذن الله 🤲🏻 #عدنان_الميمني pic.twitter.com/lTOLxpd6FY — حاتم الوهيبي (@Hatemmohd13) July 27, 2023

من هو عدنان الميمني؟

يُشار أن عدنان الميمني، هو إعلامي ومذيع ومقدم برامج من أصل يمني، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية المعروفة في السلطنة.

وُلد ونشأ في العاصمة العمانية، مسقط، في ثمانينات القرن الماضي ويحظى بشعبية واسعة عبر الفضاء الإلكتروني في سلطنة عمان.