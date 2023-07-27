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رويترز: السعودية تستثمر في عُمان لإظهار دعمها لأحد أضعف اقتصادات الخليج

الاستثمارات السعودية ستشمل قطاعات مختلفة في سلطنة عمان، عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة

كتب فهمي الورغمي
جهاز الاستثمار العماني وصندوق الاستثمارات العامة السعودي
السعودية وسلطنة عمان
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وطن- كشفت وكالة “رويترز” عن توقيع مُذكّرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العماني، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في الاقتصاد العماني.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حسب رويترز، إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة.

وحسب مذكرة التفاهم التي وُقعت، اليوم الخميس، في الرياض، يعتزم الصندوق السعودي ضخ 5 مليارات دولار في سلطنة عمان على شاكلة استثمارات لإظهار دعمه للدولة الخليجية الجارة.

وقالت “رويترز” إن المملكة العربية السعودية، كثفت استثماراتها في عُمان، لإظهار دعمها لأحد أضعف الاقتصادات في الخليج، حيث تتعافى من تأثير وباء COVID-19 وتسعى إلى تنمية القطاعات غير النفطية في حملة لتنويع اقتصادها.

5 مليارت دولار سعودية لـ عمان

وسيقوم الجهاز الاستثماري السعودي، بناء على مذكرة التفاهم، باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق وتوفير الدعم المطلوب له في السوق العمانية.

وكان الصندوق السعودي قد أنشأ في أكتوبر، خمس شركات استثمارية إقليمية مستهدفا استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار، في إطار استراتيجية لتنمية أصوله التي يديرها وتنويع مصادر الإيرادات في السعودية.

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ووُقّعت المذكرة في العاصمة السعودية الرياض بحضور “عبد السلام بن محمد المرشدي”، رئيس جهاز الاستثمار العماني و “ياسر بن عثمان الرميان“، محافظ صندوق الاستثمارات العامة.

كما حضر اللقاء المهم أيضاً، “فيصل بن تركي آل سعيد” سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية، و”ابتسام بنت أحمد الفروجية” وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية.

المصدررويترز، رصد وتحرير وطن

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