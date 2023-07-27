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دنيا بطمة في ظهور مثير على سريرها لتكشف للجمهور ما تشعر به (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن اختفاء دنيا بطمة سببه تعرضها للضرب وفقد أسنانها على إثر ذلك

كتب رفيف عبدالله
أخبار دنيا بطمة
دنيا بطمة
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وطن– أصرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على إثبات عدم صدق رواية تعرضها للضرب وسقوط أسنانها بسبب عدم التزامها بالحضور إلى حفلها المقرر إقامته في تيلفت.

وظهرت دنيا بطمة بمقاطع عبر خاصية الستوري على انستغرام، بشكل مثير وهي نائمة على سريرها، ببيجامة زهرية.

مرض دنيا بطمة

وقالت دنيا بطمة بصوت دافئ: “هالو حبايبي توحشتكم كيف الحال؟ حبيت أطمنكم عليا فيا شوية سخانة”.

ونشرت الفنانة المغربية مقطعاً آخر مرفقاً بتعليق :”أنا مريضة”.

ضرب وتعدي

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن اختفاء دنيا وراءه تعرضها للضرب، وفقد أسنانها على إثر ذلك.

لكن بطمة شعرت بالغضب من هذه الأنباء، وخرجت لترد عليها عبر خاصية الستوري في انستغرام.

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مجرد شائعات

وقالت دنيا إن هذه الأنباء كاذبة ومجرد شائعات من صحافة صفراء تبحث عن الفضائح ولا تنقل الحقيقة

وأكدت بطمة أنها بخير وأسنانها بخير ولم تتعرض لأي اعتداء.

مرض دنيا بطمة
رد دنيا على الأنباء

لكن الصحف استمرت بتأكيد الأمر،  دون نشر إثبات.

بينما نشرت دنيا عدة فيديوهات لها وهي في مدينة الألعاب مع ابنتيها غزل وليلي روز.

المصدررصد ومتابعة وطن

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